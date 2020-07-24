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В Тернополе застрелился военнослужащий

Комментариев: 2
На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командование воинской части проводит служебное расследование.
Михаил Воронский проходил службу по контракту в воинской части А3215
Михаил Воронский проходил службу по контракту в воинской части А3215
44-я отдельная артиллерийская бригада

Военнослужащий-контрактник из Тернопольской области умер от огнестрельного ранения, полученного во время неосторожного обращения с оружием. Об этом в пятницу, 24 июля, сообщает 44-я отдельная артиллерийская бригада в Facebook, которая дислоцируется в Тернополе.

Выражаем соболезнование родным и близким в связи со смертью военнослужащего службы по контракту, солдата Михаила Воронского. По предварительным данным, военнослужащий умер от пулевого ранения в результате неосторожного обращения с оружием, – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и полиции. Командование воинской части назначило служебное расследование.

Солдат Михаил Воронский, 1966 года рождения, уроженец Залещицкого района Тернопольской области. Проходил службу по контракту в воинской части А3215 с февраля 2020 года в должности водителя-электрика в одном из артиллерийских подразделений. Ветеран-афганец, активный участник Революции достоинства.

В последний путь проведут Михаила Воронского в его родном селе Добровляны, в Залещицком районе Тернопольской области.

Ранее военнослужащего обнаружили мертвым на территории воинской части А0139. У него выявили огнестрельное ранение головы.  в одной из воинских частей ВСУ. Об этом сообщает пресс-служба Военной службы правопорядка ВСУ во вторник, 12 мая.

Также СМИ сообщали, что в Новотроицком застрелился военнослужащий. Мужчина покончил с собой в спальном помещении воинской части.

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Теги: Тернополь, военный, Тернопольская область, погиб, военнослужащие, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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МаксимУм    24.07.2020, 22:49
Оценка:  +3
МаксимУм
В феврале этого года взяли на контракт на должность солдата мужчину 54 лет... Кто сможет мне объяснить, как чел в таком возрасте может выполнять ЗАВДАННЯ ЗА ПРИЗНАЧЕННЯМ???
МаксимУм    24.07.2020, 22:52
Оценка:  +1
МаксимУм
Соболезную родным и близким и не понимаю как он попал в армию... С тех пор как пэдро всем, включая женщин, разрешил служить до 60 лет в армии начался реальный треш...Прикиньте женщину солдата в 60 лет...
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