Обмен пленными: Резников объяснил причины задержек

Другая сторона торгуется и запрашивает людей, которых не тв украинской пенитенциарной системе, а также пропавших без вести.

Резников объяснил, с чем связаны задержки с обменом пленными jurliga.ligazakon.ua

Обмен пленными затягивается из-за несостыковок в списках в связи с "торгами". Об этом заявил министр по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексей Резников в интервью журналу Фокус в пятницу, 24 июля.

В ТКГ представители России предлагают разбивать пленных на категории - кого подтверждать на обмен, а кого нет.

"Мы говорим: "Париж сказал "всех на всех", показываем доказательства: ответы родственникам "администраций" тюрем. Но их отдавать не соглашаются. Взамен просят людей, которых мы реально найти не можем, - их нет в нашей пенитенциарной системе", - сказал Резников.

Кроме того, часто запрашивают на обмен без вести пропавших, которых сложно идентифицировать.

"Придумывают квоты, формулы - идет торг, поэтому процесс откладывается", - добавил министр.

Резников говорит, что иногда представители России запрашивают на обмен российских граждан, в том числе офицеров, задержанных из-за событий на Донбассе.

"В последнем обмене были такие, мы пригласили консула РФ, вручили документы и передали на линии соприкосновения. Их переход на территорию ОРДЛО в очередной раз доказывает наличие эффективного контроля РФ на оккупированных территориях Донбасса", - подытожил Резников.

Напомним, что РФ обвиняет Украину в торможении обмена пленными. Представитель России в ТКГ утверждает, что украинская сторона отказалась составлять списки на обмен.

Также сообщалось, что сепаратисты в третий раз арестовали бежавшего из плена жителя Донецка. Впервые Синченко был арестован в 2016 году, когда его обвинили в работе на Украину, в декабре 2017 он был освобожден в рамках большого обмена.

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