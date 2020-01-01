На Закарпатье выявили фуру с 250 "литрами" янтаря в бензобаке

Сотрудники пункта пропуска Дьяково обратили внимание на швы незаводского происхождения на топливном баке и самодельные крепления.

В Закарпатской области в пункте пропуска "Дьяково" пограничники обнаружили грузовик с 250 "литрами" янтаря в бензобаке, который вез в Румынию топливные гранулы. Об этом сообщает Госпогранслужба в пятницу, 24 июля.

"Сотрудники оперативного подразделения Мукачевского пограничного отряда провели углубленный осмотр, в ходе которого нашли мешки с контрабандным камнями, спрятанные в 250-литровой бочке, заваренной в бензобаке грузовика", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники пункта пропуска обратили внимание на швы незаводского происхождения на топливном баке и самодельные крепления.

Точное количество, вес камней, а также обстоятельства правонарушения устанавливаются.

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Ранее сообщалось, что на Ровенщине изъяли уникальный янтарь на $1,2 млн. Среди изъятого общим весом почти 860 кило есть камни, которые весят более килограмма и имеют историческую ценность.

А в Житомире суд конфисковал более 9 тонн янтаря стоимостью 12,5 млн гривен, который изъяли на подпольных промышленных комплексах.

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