В Харькове больной COVID-19 скончался после отказа больницы принять его

Коронавирус вызвал у мужчины обострение сопутствующего заболевания, но специализированная больница отказалась брать его на лечение.

В Харькове 39-летний больной COVID-19 и сопутствующими заболеваниями скончался после того, как его отказались принять на лечение горбольницы. Теперь инцидент расследует спецкомиссия. Об этом завила пресс-секретарь Харьковской ОГА Ксения Ярикова в пятницу, 24 июля.

"В департаменте здравоохранения факт смерти 39-летнего пациента в инфекционной больнице подтверждают. Департамент создал клинико-экспертную комиссию, которая работает с сегодняшнего дня. О результатах ее работы и выводах будет сообщено позже", - сказала Ярикова.

Днем ранее о смерти мужчины в инфекционной больнице написал в Facebook пользователь Александр Ружанский. 22 июля больному с подтвержденным коронавирусом была необходима помощь специализированной больницы в связи с обострением сопутствующего заболевания. Пациента инфекционки скорая возила в две городские больницы, где отказались принять мужчину.

В частности, Городская клиническая больница №7 не приняла больного, так как это не было согласовано и противоречит приказам.

Заммэра Харькова Светлана Горбунова-Рубан заявила Суспильному, что перевод пациента из инфекционной больницы не был согласован и вообще противоречит приказам Минздрава.

"Нельзя класть в скорую больного и возить его по городу, не договорившись с лечебными учреждениями или с каким-то конкретным лечебным учреждением, которое готово было бы его принять", - говорит Горбунова-Рубан и добавляет, что 7-я горбольница "не имеет права" принимать больных с COVID-19.

"Это на уровне национального законодательства, это практически многопрофильная больница. Они по приказу не имеют права принимать этих людей", - добавила чиновница.

По словам заммэра, пациента консультировал врач из этой больницы.

"Дал ему все необходимые назначения и речь о переводе вообще не шла, потому что там форма инсульта такая, которую даже дома можно лечить. По крайней мере такой диагноз был поставлен", - резюмировала Горбунова-Рубан.

Напомним, что ранее в Житомире в очереди в поликлинику собрались более сотни человек. Социальную дистанцию никто не соблюдал, люди спорили между собой. Некоторые люди пришли без масок.

Также сообщалось, что на Закарпатье едва хватает мест в больницах для пациентов с COVID-19. Количество больных коронавирусом в регионе растет быстрыми темпами в течение последних недель.

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