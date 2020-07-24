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Суд закрыл дело против Зеленского

Комментариев: 2
Дело было открыто после обращения главы НАПК о том, что президент не сообщил вовремя о существенных изменениях в имущественном состоянии.
Дело против Владимира Зеленского закрыто
Дело против Владимира Зеленского закрыто
Офис президента

В Киеве Печерский райсуд закрыл дело против президента Владимира Зеленского о несвоевременной им подаче сообщения о существенных изменениях в имущественном состоянии. Об этом свидетельствуют данные в реестре судебных решений, опубликованные в пятницу, 24 июля.

Дело было открыло 7 июля 2020 после обращения главы НАПК Александра Новикова. По решению суда, дело закрыли "в связи с отсутствием события и состава административного правонарушения".

В решении сказано, что действие закона О предотвращении коррупции распространяется на президента, но по статье 105 Конституции он пользуется правом неприкосновенности на время исполнения полномочий. В связи с этим против него не может быть возбуждено уголовное дело.

 

Cмотрите фотогалерею: Суд закрыл дело против Зеленского

 

Напомним, что ранее Зеленский признался в недекларировании доходов. Семья президента не внесла в декларацию о доходах поступления от размещения гособлигаций на пять миллионов.

Также сообщалось, что Зеленский получил два админпротокола от НАПК. Два протокола об административном правонарушении составил и вручил президенту лично глава НАПК.

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Теги: суд, Владимир Зеленский, декларация, декларация о доходах, Нацагенство по борьбе с коррупцией (НАПК)
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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bugrov3    24.07.2020, 23:03
Оценка:  0
bugrov3
повторюсь: оно мне противен, точка.
pisniar    24.07.2020, 22:50
Оценка:  0
pisniar
То есть нарушение закона имело место быть, но президенту можно всё и ничего ему за это не будет. А как же обещания "уйти"?
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