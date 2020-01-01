Секс-игрушки, зеленка, Майдан и град: фото недели
Чем жила Украина и мир: яркие фотографии событий уходящей рабочей недели 20-24 июля 2020 года.
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Корреспондент.net представляет подборку интересных и запоминающихся фотографий событий 20-24 июля.
Польский дизайнер выпустил набор секс-игрушек для пожилых, а в Святой Софии прошел первый за 86 лет намаз.
В Днепре два Infiniti протаранили ВАЗ, а из Чернобыля пытались вывезти сотни килограмм ягод.
Методы защиты таксистов от COVID рассмешили сеть, а для Трампа использовали фото с Майдана для рекламы.
В Греции вспыхнул масштабный лесной пожар, а в Портленде продолжаются массовые беспорядки.
Жительница Вьетнама на протяжении 64 лет не стригла волосы и не мыла их с шампунем, а в Аргентине выпал град размером с теннисный мяч.
В центре Луцка взяли в заложники пассажиров рейсового автобуса, а народного депутата Олега Волошина от ОПЗЖ облили зеленкой возле Верховной Рады.
В США на протест вышла "голая Афина", а в Каталонии возникли стычки сторонников независимости с полицией.
В Германии самолет влетел в башню аэропорта, а в Одессе отказались от третьей попытки поднять с мели и поставить на киль аварийный танкер Delfi.
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