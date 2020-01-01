На Буковине разрешили работу детских садов
В Черновицкой области разрешили с 3 августа возобновить работу детских садов. Об этом сообщает Суспильне в пятницу, 24 июля.
Главный санитарный врач области Наталья Гопко завила, что такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. При этом в зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.
Также действуют условия работы детсадов в период карантина:
- измерение температуры работникам и детям;
- запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
- дезинфекция поверхностей каждые 2 часа;
- разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.
Кроме того, с понедельника, 27 июля, готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. Сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.
Напомним, что ранее Черновцы вернулись к обычной работе транспорта. В областном центре решили отменить одно из карантинных ограничений из-за улучшения эпидситуации с коронавирусом.
Затем в Черновцах ослабили ограничения для кафе и ночных клубов. Работу ночных клубов и заведений общественного питания разрешили до 23:00. Также открыли учреждения культуры.
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