На Буковине разрешили работу детских садов

Пока к открытию готовы только 30% детсадов области. Их готовность будут проверять мобильные группы.

В Черновицкой области разрешили с 3 августа возобновить работу детских садов. Об этом сообщает Суспильне в пятницу, 24 июля.

Главный санитарный врач области Наталья Гопко завила, что такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. При этом в зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.

Также действуют условия работы детсадов в период карантина:

измерение температуры работникам и детям;

запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;

дезинфекция поверхностей каждые 2 часа;

разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.

Кроме того, с понедельника, 27 июля, готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. Сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.

Напомним, что ранее Черновцы вернулись к обычной работе транспорта. В областном центре решили отменить одно из карантинных ограничений из-за улучшения эпидситуации с коронавирусом.

Затем в Черновцах ослабили ограничения для кафе и ночных клубов. Работу ночных клубов и заведений общественного питания разрешили до 23:00. Также открыли учреждения культуры.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet