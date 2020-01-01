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На Буковине разрешили работу детских садов

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Пока к открытию готовы только 30% детсадов области. Их готовность будут проверять мобильные группы.
В Черновицкой области разрешили открыть детсады
В Черновицкой области разрешили открыть детсады
pixabay.com

В Черновицкой области разрешили с 3 августа возобновить работу детских садов. Об этом сообщает Суспильне в пятницу, 24 июля.

Главный санитарный врач области Наталья Гопко завила, что такое решение приняла сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям. При этом в зависимости от эпидситуации, решение об открытии садиков буду принимать органы местного самоуправления области.

Также действуют условия работы детсадов в период карантина:

  • измерение температуры работникам и детям;
  • запрещается использовать тканевые полотенца, мягкие игрушки, ковры;
  • дезинфекция поверхностей каждые 2 часа;
  • разработка графика прогулок, чтобы избежать скопления; обеспечить дистанцирование детей.

Кроме того, с понедельника, 27 июля, готовность детсадов к открытию будут проверять мобильные группы. Сейчас в области к открытию готовы лишь 30% садов.

Напомним, что ранее Черновцы вернулись к обычной работе транспорта. В областном центре решили отменить одно из карантинных ограничений из-за улучшения эпидситуации с коронавирусом.

Затем в Черновцах ослабили ограничения для кафе и ночных клубов. Работу ночных клубов и заведений общественного питания разрешили до 23:00. Также открыли учреждения культуры.

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Теги: Буковина, детский сад, карантин, Коронавирус, Черновицкая область, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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