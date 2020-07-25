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В Крыму пропал ребенок заключенного крымского татара

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Последний раз трехлетнего мальчика видели около 18.00 играющим на площадке возле своего дома.
Трехлетний мальчик пропал в Крыму
Трехлетний мальчик пропал в Крыму
facebook.com/crimeansolidarity

В аннексированном Крыму, в поселке Строгановка Симферопольского района пропал сын заключенного Руслана Сулейманова - трехлетний Муса Сулейманов. Об этом, в пятницу, 24 июля, сообщает Крымская солидарность.

В полицию обратились родители ребенка и сообщили, что их сын играл на площадке возле дома, а через некоторое время его там не обнаружили.

Сообщается, что мальчик был одет в серую трикотажную футболку, синие шорты и белые тапочки. Активисты и правозащитники просят крымчан помочь в поиске ребенка.

Люди собираются и формируют небольшие мобильные группы для поиска мальчика. На странице Крымской солидарности в Facebook ведется прямая трансляция поисков пропавшего малыша.

Ранее в аннексированном Крыму 39-летний житель поселка Ленино надругался над шестилетней девочкой и утопил ее в Северо-Крымском канале.

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Теги: Крым, ребенок, Симферополь, исчезновение, Поиски людей
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Источник: korrespondent.net

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RomaCrimea    25.07.2020, 02:16
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