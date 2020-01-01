Сутки в ООС: девять обстрелов, у ВСУ без потерь

Сепаратисты использовали виду вооружения, запрещенные Минском. Украинские военные давали адекватный ответ.

На Донбассе за сутки девять обстрелов facebook.com/MinistryofDefence.UA

За сутки 24 июля сепаратисты на Донбассе девять раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-служба штаба ООС в субботу, 25 июля.

Сепаратисты применили запрещенные минскими договоренностями минометы калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометы, пулеметы и стрелковое вооружение. В частности, они обстреляли позиции украинских защитников вблизи населенных пунктов Гнутово, Лебединское, Пищевики, Широкино, Новотошковское и Хутор Вольный.

"Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вооруженные провокации противника и огнем заставляли оккупантов отказаться от продолжения агрессивных действий. По данным разведки, за минувшие сутки, украинские воины ранили одного захватчика. За минувшие сутки потерь среди украинских военнослужащих в результате вражеских обстрелов не было", - сказано в сообщении.

С начала текущих суток сепаратисты дважды нарушили режим прекращения огня неподалеку от Опытного. Потерь нет.

Напомним, что ранее в Киев доставили 13 военных, раненых на Донбассе. Перед этим раненых бойцов лечили в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Также сообщалось, что сепаратисты разрезали тело погибшего на Донбассе медика. Из тела удалили пораженные органы и кости, а также поражающие элементы, поэтому теперь невозможно установить, из какого оружия был ранен медик.

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