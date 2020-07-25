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Донбасс сегодня: 9 обстрелов из запрещенного вооружения

Комментариев: 2
Оккупанты применяли минометы калибра 82 и 120 мм. Украинские военнослужащие не пострадали.
Противник вел огонь из разного оружия
Противник вел огонь из разного оружия
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В пятницу, 24 июля, в зоне проведения ООС сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

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В районе Старогнатовки противник три раза применял минометы калибра 82 и 120 мм. Использовались гранатометы разных типов и крупнокалиберные пулеметы. 

“Жарко“ было в районе Гнутового и Лебединского. Кроме того, противник вел огонь возле Пищевика и Широкиного.

Было неспокойно вчера и в районе Новотошковского, а также Хутора Вольный. Там сепаратисты тоже открывали огонь по позициям ВСУ.

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За прошедшие сутки потерь у ВСУ нет. В результате ответного огня ранен один боевик.

Напомним, что тела военного медика и военнослужащего ВСУ, погибших в засаде 13 июля, боевики вернули после того, как удалили из них улики, по которым можно было определить из какого оружия нанесены ранения.

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Теги: ООС, сепаратисты, минометы
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Комментариев (2)
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ПродувКротов    25.07.2020, 10:32
Оценка:  0
ПродувКротов
Странная закономерность. Как только квартальнутые клованы договариваются о перемирии со своими на российскими братанами-оккупантами, так на фронте и случаются обострения. Враг гатит по нашим позициями из крупных стволов а наши защитники ответку давать не могут - приказ не стрелять
advokit    25.07.2020, 09:55
Оценка:  +1
advokit
Ну ось і "перемирье". Тепер заживем!)))
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