Донбасс сегодня: 9 обстрелов из запрещенного вооружения

Оккупанты применяли минометы калибра 82 и 120 мм. Украинские военнослужащие не пострадали.

В пятницу, 24 июля, в зоне проведения ООС сепаратисты 9 раз нарушили режим прекращения огня, используя при этом запрещенное минскими соглашениями вооружение. Об этом информирует пресс-служба Минобороны Украины.

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В районе Старогнатовки противник три раза применял минометы калибра 82 и 120 мм. Использовались гранатометы разных типов и крупнокалиберные пулеметы.

“Жарко“ было в районе Гнутового и Лебединского. Кроме того, противник вел огонь возле Пищевика и Широкиного.

Было неспокойно вчера и в районе Новотошковского, а также Хутора Вольный. Там сепаратисты тоже открывали огонь по позициям ВСУ.

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За прошедшие сутки потерь у ВСУ нет. В результате ответного огня ранен один боевик.

Напомним, что тела военного медика и военнослужащего ВСУ, погибших в засаде 13 июля, боевики вернули после того, как удалили из них улики, по которым можно было определить из какого оружия нанесены ранения.