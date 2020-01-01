Главное 24 июля: "Черные ящики" МАУ и сообщник луцкого террориста

Важные новости за минувшие сутки.

62 823 украинца заразились коронавирусом, расшифрованы “черные ящики“ самолета МАУ, третья неудачная попытка поднять танкер Delfi, арест сообщника луцкого террориста, 13 украинцев освобождены из трудового рабства. Мы собрали главные события вчерашнего дня.

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Почти 63 тысячи человек в Украине заразились COVID-19

За весь период пандемии 62 823 украинца заразились коронавирусом. Умерли 1 571 человек, 34 886 человек выздоровели. Вирус найден во всех областях Украины. Больше всего случаев заражения зарегистрировано во Львовской области и в Киеве.

Расшифрованы “черные ящики“ самолета МАУ

Во Франции в специализированной лаборатории расшифровали “черные ящики“ самолета МАУ, разбившегося в январе 2020 года в Иране. Параметрический и языковый регистраторы не зафиксировали технический сбой или ошибку пилотов.

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Новая неудачная попытка поднять танкер Delfi

В Одессе 24 июля попробовали в третий раз поднять танкер Delfi, который перевернулся в ноябре 2019 года. Третья попытка тоже оказалась неудачной. Теперь собственник откажется от прав собственности на судно. Решать судьбу Delfi будет государственная Администрация морских портов.

Расследование смерти Алексея Кучапина

Родственники волонтера Алексея Кучапина, который был найден мертвым в съемной квартире в Киеве, согласны с официальной версией следствия о том, что это была естественная смерть. Кучапин возглавлял организацию “Дом милосердия“. Волонтеры помогали бездомным, находили их родственников, содействовали в восстановлении документов и в трудоустройстве.

Задержаны члены этнической банды

На Харьковщине полиция освободила 39-летнего мужчину, которого похитили участники этнической преступной группы. Преступники вымогали у него 20 000 долларов.

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Арест сообщника луцкого террориста

В Харькове на 2 месяца с альтернативой внесения залога в 175 760 гривен арестовали Михайленко, которого подозревают в том, что он был сообщником луцкого террориста Максима Кривоша. Сам Михайленко отрицает свою причастность к преступлению и называет Кривоша мошенником.

Под Черниговом банда напала на пенсионеров

В Черниговской области задержаны пять преступников из Одесской области, которые напали на пенсионеров в Сновске. Супругов избили, а затем связали и закрыли в подвале. У пенсионеров забрали золото, 3 000 долларов и около 35 000 гривен. Злоумышленникам грозит лишение свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

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Освобождение 13 человек из трудового рабства

На Херсонщине полицейские освободили из трудового рабства 13 человек. Житель Скадовского района незаконно удерживал заробитчан из центральных и западных областей Украины. Людей заставляли бесплатно работать на полях местных фермеров по 15 часов в день.



Ранее Владимир Зеленский подписал закон, который запрещает начисление штрафов и пени по кредитам в период карантина и в 30-дневный срок после его завершения.