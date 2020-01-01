Коронавирус в Украине 25 июля: 1106 новых случаев

Наибольшее число инфицированных обнаружено в столице, а также во Львовской и Ровенской областях.

За последние сутки ситуация с COVID -19 в Украине ухудшилась EPA/UPG

В Украине за последние сутки обнаружено 1106 новых случаев COVID -19. Вылечились от коронавируса 611 человек и 19 погибли. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 25 июля.

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С начала пандемии в стране зафиксировано 63 тыс 929 случаев коронавируса. Из них 35 497 человек вылечились и 1590 погибли.

За последние сутки от коронавируса умерли 19 украинцев Скриншот

Коронавирус в Украине 25 июля: Статистика по областям

Винницкая область - 2512 случаев;

Волынская область - 3503 случая;

Днепропетровская область - 1317 случаев;

Донецкая область - 842 случая;

Житомирская область - 1691 случай;

Закарпатская область - 4774 случая;

Запорожская область - 725 случаев;

Ивано-Франковская область - 3937 случаев;

Кировоградская область - 690 случаев;

г. Киев - 7525 случаев;

Киевская область - 3461 случай;

Львовская область - 8702 случая;

Луганская область - 119 случаев;

Николаевская область - 539 случаев;

Одесская область - 2846 случаев;

Полтавская область - 388 случаев;

Ровенская область - 5542 случая;

Сумская область - 411 случаев;

Тернопольская область - 2672 случая;

Харьковская область - 3342 случая;

Херсонская область - 219 случаев;

Хмельницкая область - 1037 случаев;

Черновицкая область - 5548 случаев;

Черкасская область - 897 случаев;

Черниговская область - 690 случаев.

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