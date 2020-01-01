Коронавирус в Украине 25 июля: 1106 новых случаев
Наибольшее число инфицированных обнаружено в столице, а также во Львовской и Ровенской областях.
В Украине за последние сутки обнаружено 1106 новых случаев COVID -19. Вылечились от коронавируса 611 человек и 19 погибли. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 25 июля.
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С начала пандемии в стране зафиксировано 63 тыс 929 случаев коронавируса. Из них 35 497 человек вылечились и 1590 погибли.
Коронавирус в Украине 25 июля: Статистика по областям
- Винницкая область - 2512 случаев;
- Волынская область - 3503 случая;
- Днепропетровская область - 1317 случаев;
- Донецкая область - 842 случая;
- Житомирская область - 1691 случай;
- Закарпатская область - 4774 случая;
- Запорожская область - 725 случаев;
- Ивано-Франковская область - 3937 случаев;
- Кировоградская область - 690 случаев;
- г. Киев - 7525 случаев;
- Киевская область - 3461 случай;
- Львовская область - 8702 случая;
- Луганская область - 119 случаев;
- Николаевская область - 539 случаев;
- Одесская область - 2846 случаев;
- Полтавская область - 388 случаев;
- Ровенская область - 5542 случая;
- Сумская область - 411 случаев;
- Тернопольская область - 2672 случая;
- Харьковская область - 3342 случая;
- Херсонская область - 219 случаев;
- Хмельницкая область - 1037 случаев;
- Черновицкая область - 5548 случаев;
- Черкасская область - 897 случаев;
- Черниговская область - 690 случаев.
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