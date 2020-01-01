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Коронавирус в Украине 25 июля: 1106 новых случаев

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Наибольшее число инфицированных обнаружено в столице, а также во Львовской и Ровенской областях.
За последние сутки ситуация с COVID -19 в Украине ухудшилась
За последние сутки ситуация с COVID -19 в Украине ухудшилась
EPA/UPG

В Украине за последние сутки обнаружено 1106 новых случаев COVID -19. Вылечились от коронавируса 611 человек и 19 погибли. Об этом сообщается на сайте СНБО в субботу, 25 июля.

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С начала пандемии в стране зафиксировано 63 тыс 929 случаев коронавируса. Из них 35 497 человек вылечились и 1590 погибли.

За последние сутки от коронавируса умерли 19 украинцев
За последние сутки от коронавируса умерли 19 украинцев
Скриншот

Коронавирус в Украине 25 июля: Статистика по областям

  • Винницкая область - 2512 случаев;
  • Волынская область - 3503 случая;
  • Днепропетровская область - 1317 случаев;
  • Донецкая область - 842 случая;
  • Житомирская область - 1691 случай;
  • Закарпатская область - 4774 случая;
  • Запорожская область - 725 случаев;
  • Ивано-Франковская область - 3937 случаев;
  • Кировоградская область - 690 случаев;
  • г. Киев - 7525 случаев;
  • Киевская область - 3461 случай;
  • Львовская область - 8702 случая;
  • Луганская область - 119 случаев;
  • Николаевская область - 539 случаев;
  • Одесская область - 2846 случаев;
  • Полтавская область - 388 случаев;
  • Ровенская область - 5542 случая;
  • Сумская область - 411 случаев;
  • Тернопольская область - 2672 случая;
  • Харьковская область - 3342 случая;
  • Херсонская область - 219 случаев;
  • Хмельницкая область - 1037 случаев;
  • Черновицкая область - 5548 случаев;
  • Черкасская область - 897 случаев;
  • Черниговская область - 690 случаев.

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Теги: Украина, коронавирус, новости
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