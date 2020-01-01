В Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки
В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля.
При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались.
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.
Статистика коронавируса по областям:
- Винницкая область - 2512 (50)
- Волынская область - 3503 (+57)
- Днепропетровская область - 1317 (15)
- Донецкая область - 842 (+12)
- Житомирская область - 1691 (+21)
- Закарпатская область - 4774 (+68)
- Запорожская область - 725 (+13)
- Ивано-Франковская область - 3937 (85)
- Кировоградская область - 690 (+1)
- Киев - 7525 (+129)
- Киевская область - 3461 (+40)
- Львовская область - 8702 (+114)
- Луганская область - 119 (1)
- Николаевская область - 539 (+3)
- Одесская область - 2846 (+97)
- Полтавская область - 388 (10)
- Ровенская область - 5542 (+143)
- Сумская область - 411 (+14)
- Тернопольская область - 2672 (+68)
- Харьковская область - 3342 (+65)
- Херсонская область - 219 (1)
- Хмельницкая область - 1037 (+16)
- Черновицкая область - 5548 (+63)
- Черкасская область - 897 (+9)
- Черниговская область - 690 (11)
Напомним, что ранее на курорте Николаевщины произошла вспышка коронавируса. Главврач Центра медико-санитарной помощи утверждает, что ситуация с коронавирусом контролируется.
Также сообщалось, что работников мэрии Славянска отправили на самоизоляцию из-за COVID. Эпидемиологическая служба определила круг контактных лиц зараженного мэра и отправила девять человек на самоизоляцию.
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