В Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки

Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.

В Украине более 1100 случаев коронавируса за день

В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля.

При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.

Статистика коронавируса по областям:

Винницкая область - 2512 (50)

Волынская область - 3503 (+57)

Днепропетровская область - 1317 (15)

Донецкая область - 842 (+12)

Житомирская область - 1691 (+21)

Закарпатская область - 4774 (+68)

Запорожская область - 725 (+13)

Ивано-Франковская область - 3937 (85)

Кировоградская область - 690 (+1)

Киев - 7525 (+129)

Киевская область - 3461 (+40)

Львовская область - 8702 (+114)

Луганская область - 119 (1)

Николаевская область - 539 (+3)

Одесская область - 2846 (+97)

Полтавская область - 388 (10)

Ровенская область - 5542 (+143)

Сумская область - 411 (+14)

Тернопольская область - 2672 (+68)

Харьковская область - 3342 (+65)

Херсонская область - 219 (1)

Хмельницкая область - 1037 (+16)

Черновицкая область - 5548 (+63)

Черкасская область - 897 (+9)

Черниговская область - 690 (11)

Напомним, что ранее на курорте Николаевщины произошла вспышка коронавируса. Главврач Центра медико-санитарной помощи утверждает, что ситуация с коронавирусом контролируется.

Также сообщалось, что работников мэрии Славянска отправили на самоизоляцию из-за COVID. Эпидемиологическая служба определила круг контактных лиц зараженного мэра и отправила девять человек на самоизоляцию.

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