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В Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки

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Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.
В Украине более 1100 случаев коронавируса за день
В Украине более 1100 случаев коронавируса за день

В Украине за минувшие сутки выявили 1106 случаев коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава в субботу, 25 июля.

При этом выздоровели накануне 611 человек, 19 украинцев скончались.

Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Украине достигло 63929, из них выздоровели уже 35497 человек, скончались 1590.

Статистика коронавируса по областям:

  • Винницкая область - 2512 (50)
  • Волынская область - 3503 (+57)
  • Днепропетровская область - 1317 (15)
  • Донецкая область - 842 (+12)
  • Житомирская область - 1691 (+21)
  • Закарпатская область - 4774 (+68)
  • Запорожская область - 725 (+13)
  • Ивано-Франковская область - 3937 (85)
  • Кировоградская область - 690 (+1)
  • Киев - 7525 (+129)
  • Киевская область - 3461 (+40)
  • Львовская область - 8702 (+114)
  • Луганская область - 119 (1)
  • Николаевская область - 539 (+3)
  • Одесская область - 2846 (+97)
  • Полтавская область - 388 (10)
  • Ровенская область - 5542 (+143)
  • Сумская область - 411 (+14)
  • Тернопольская область - 2672 (+68)
  • Харьковская область - 3342 (+65)
  • Херсонская область - 219 (1)
  • Хмельницкая область - 1037 (+16)
  • Черновицкая область - 5548 (+63)
  • Черкасская область - 897 (+9)
  • Черниговская область - 690 (11)

Напомним, что ранее на курорте Николаевщины произошла вспышка коронавируса. Главврач Центра медико-санитарной помощи утверждает, что ситуация с коронавирусом контролируется.

Также сообщалось, что работников мэрии Славянска отправили на самоизоляцию из-за COVID. Эпидемиологическая служба определила круг контактных лиц зараженного мэра и отправила девять человек на самоизоляцию.

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Теги: статистика, Минздрав, эпидемия, МОЗ, Коронавирус, Коронавирус в Украине
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Источник: korrespondent.net

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