На Хмельнитчине в ДТП пострадали девять человек

Водитель автомобиля Honda Accord врезался в "скорую помощь".

Вчера вечером в городе Каменец-Подольский автомобиль Honda Accord врезался в машину “скорой помощи“, в результате чего травмы получили девять человек. Об этом информирует полиция Хмельницкой области.

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По предварительным данным, примерно в 18:35 житель Каменец-Подольского, управляя автомобилем Accord, не пропустил “скорую помощь“, в результате чего произошло ДТП. “Скорая“ во время аварии везла в больницу пенсионерку.

В ДТП пострадали девять человек. Все они сейчас находятся в больницах с травмами разной степени тяжести.

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По данному факту открыто уголовное производство. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что в Киевской области в дорожной аварии погибла семья из четырех человек. Виновник трагедии во время ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.