Коронавирус в Украине выявили почти у 8300 медиков

Также COVID-19 выявили у более чем 4,5 тысяч детей в Украине. В Минздраве указывают на почти рекордный суточный прирост случаев инфекции.

С начала эпидемии коронавируса в Украине инфекцию выявили у более 4500 детей и почти 8300 медработников. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов на брифинге в субботу, 25 июля.

"Всего за время пандемии заболели 63929 человек из них 4529 детей, а также 8274 медицинских работников. В общем выздоровели 35497 человек летальных случаев 1590", - сказал Степанов.

Министр добавил, что за сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (129), а также во Львовской (114), Одесской (97) и Ивано-Франковской (85) областях.

"В стране за минувшие сутки на коронавирус заболела почти рекордное количество людей. Также зафиксировано достаточно высокий показатель госпитализации пациентов с COVID-19. В больницы попадают больные со средним или тяжелым течением заболевания. Коронавирус - это очень опасная болезнь, но, следуя рекомендациям МЗ, можно значительно снизить риск инфицирования. Особенно важно соблюдать правила пожилым людям и лицам, имеющим сопутствующие заболевания, поскольку 85 процентов летальных случаев от коронавируса приходится именно на эту категорию людей", - резюмировал Степанов.

Напомним, что в Киеве 129 новых больных COVID-19 за сутки. Таким образов в столице уже более 7,5 тысяч случаев коронавируса, при этом выздоровели от инфекции 2,7 тысячи киевлян.

Также сообщалось, что из 2,7 тысяч аппаратов ИВЛ в Украине используются только 170. Доктора пытаются делать все возможное, чтобы не допустить необходимости в вентиляции легких, говорят в Минздраве.

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