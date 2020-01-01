Под Днепром мужчину держали на привязи и пытали

Похититель вымогал деньги.

В Покровском районе Днепропетровской области полиция освободила молодого мужчину, которого силой удерживали и пытали. Об этом информирует пресс-служба Нацполиции.

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По версии следствия, житель Покровского района заманил к себе в квартиру в Кривом Роге соседа, надел на него собачий ошейник и привязал. На протяжении двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и вымогал деньги. Преступник взял у своей жертвы ключи от его квартиры, и украл оттуда деньги.

Неравнодушные граждане обратились в полицию. Они сообщили, что их сосед силой удерживает мужчину. Правоохранители задержали вымогателя и освободили потерпевшего.

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По данному факту полиция открыла уголовное производство сразу по трем статьям УК Украины. Следствие выясняет все обстоятельства преступления.

На этой неделе в Харьковской области арестовали троих злоумышленников, которые похитили 39-летнего мужчину и требовали выкуп с его отца в размере 20 000 долларов. Открыто уголовное производство по двум статьям УК Украины.