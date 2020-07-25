В Украине 155 военных болеют COVID-19

Накануне зафиксировали 10 новых случаев, из них госпитализированы четыре человека. На изоляции находятся 410 бойцов ВСУ.

В украинской армии на COVID-19 болеют 155 человек Командование медицинских сил ВСУ / Facebook

В ВСУ коронавирусом болеют 155 человек, за прошедшие сутки выявлено 10 новых случаев. Об этом сообщает пресс-служба Командования медицинских сил ВСУ в субботу, 25 июля.

"По состоянию на 10.00 25 июля в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванную коронавируса SARS-CoV-2, болеет 155 человек. Всего за время пандемии выздоровели - 566 человек, летальных случаев - 5. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 410 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток - 25 человек ", - сказано в сообщении.

Накануне зарегистрировано 10 новых случаев заболевания острой респираторной болезни COVID-19.

"Из них в учреждениях здравоохранения находится 4 человека (Военно-медицинский клинический центр Южного региона - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 1 военнослужащий, Ровенский военный госпиталь - 1 военнослужащий). Состояние здоровья я пациентов удовлетворительное, получают необходимое лечение" - добавили медики.

В то же время на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 6 человек (Киевская область - 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ, Львовская область - 3 военнослужащих, Одесская область - 1 военнослужащий). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

Напомним, что в Украине более 1100 случаев COVID-19 за сутки. Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.

При этом из 2,7 тысяч аппаратов ИВЛ в Украине используются только 170. Доктора пытаются делать все возможное, чтобы не допустить необходимости в вентиляции легких, говорят в Минздраве.

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