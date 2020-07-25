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В Одессу прибыли корабли НАТО

Комментариев: 5
Корабли НАТО участвовали в учениях "Sea Breeze-2020".
Корабли НАТО возле Одессы
Корабли НАТО возле Одессы
dumskaya.net

Сегодня утром, 25 июля, в порт Одессы зашла эскадра кораблей НАТО во главе с флагманом SNMG2. Они участвовали в учениях “Sea Breeze-2020“. Об этом информирует “Думская“.

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Первыми ошвартовались в военно-морской базе корветы “Контр-адмирал Себастиан“ (Румыния) и “Бодрый“ (Болгария). Позже к ним присоединились три фрегата: “Альваро де Базан“ (Испания), “Йылдирим“ (Турция) и “Регина Мария“ (Румыния). 

В одесском порту эскадра НАТО, как сообщают журналисты, простоит три дня. Некоторые из этих кораблей ранее уже были в Украине.

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В нынешнем году учения провели по укороченной программе в связи с пандемией коронавируса. Во время учений личный состав друг с другом не контактировал.

В “Sea Breeze-2020“ участвовало более 20 военных кораблей. Среди них был американский эсминец. Привлекалась американская авиация, которая располагается на итальянской авиабазе Авиано. Задействовали также беспилотники.

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Теги: Одесса, НАТО, корабли
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Комментариев (5)
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Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 16:38
Оценка:  +1
Брюква_и_Клюква
Испанский фрегат - красавец!
СерыйКыць    25.07.2020, 15:12
Оценка:  -23
СерыйКыць
И так акватория Одессы засрана выше крыши.Так ещё и эти забугорные корыта"улучшат"её качество... :-)
Виктор    25.07.2020, 16:20
Оценка:  +1
Виктор
Сри меньше, будет чище. Или сри себе под подушку.
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 16:40
Оценка:  +2
Брюква_и_Клюква
Когда-то, Антибес, болгары были твоими братушками. Но то и твои сородичи по стаду, тупые вонючие агрессивные гамадрилы и их отпугнули.
СтальнаяКрыса    25.07.2020, 17:29
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Читай в бигмир "В Одессе из зоопарка сбежали гамадрилы", вроде поймали, и СерыйКыць гамадрил за компом.
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