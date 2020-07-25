В Одессу прибыли корабли НАТО

Корабли НАТО участвовали в учениях "Sea Breeze-2020".

Сегодня утром, 25 июля, в порт Одессы зашла эскадра кораблей НАТО во главе с флагманом SNMG2. Они участвовали в учениях “Sea Breeze-2020“. Об этом информирует “Думская“.

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Первыми ошвартовались в военно-морской базе корветы “Контр-адмирал Себастиан“ (Румыния) и “Бодрый“ (Болгария). Позже к ним присоединились три фрегата: “Альваро де Базан“ (Испания), “Йылдирим“ (Турция) и “Регина Мария“ (Румыния).

В одесском порту эскадра НАТО, как сообщают журналисты, простоит три дня. Некоторые из этих кораблей ранее уже были в Украине.

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В нынешнем году учения провели по укороченной программе в связи с пандемией коронавируса. Во время учений личный состав друг с другом не контактировал.

В “Sea Breeze-2020“ участвовало более 20 военных кораблей. Среди них был американский эсминец. Привлекалась американская авиация, которая располагается на итальянской авиабазе Авиано. Задействовали также беспилотники.