На Донбассе три обстрела с начала суток

Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения. Обошлось без потерь среди украинских военных.

На Донбассе с начала текущих суток сепаратисты трижды нарушили режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 25 июля.

Около 10:30 сепаратисты совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных сил неподалеку Причепиловки. Также на рассвете из минометов они обстреляли защитников Опытного.

Также противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле Водяного.

Украинские военные в ответ на обстрелы сепаратистов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств. Потерь среди защитников нет.

Напомним, что ранее в Киев доставили 13 военных, раненых на Донбассе. Перед этим раненых бойцов лечили в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Также сообщалось, что сепаратисты разрезали тело погибшего на Донбассе медика. Из тела удалили пораженные органы и кости, а также поражающие элементы, поэтому теперь невозможно установить, из какого оружия был ранен медик.

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