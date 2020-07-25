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На Донбассе три обстрела с начала суток

Комментариев: 1
Сепаратисты обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения. Обошлось без потерь среди украинских военных.
Сепаратисты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения
Сепаратисты на Донбассе обстреляли позиции ВСУ из тяжелого вооружения
Минобороны Украины

На Донбассе с начала текущих суток сепаратисты трижды нарушили режим "тишины". Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в субботу, 25 июля.

Около 10:30 сепаратисты совершили три выстрела из станкового противотанкового гранатомета по позициям Объединенных сил неподалеку Причепиловки. Также на рассвете из минометов они обстреляли защитников Опытного.

Также противник вел огонь из станковых и ручных противотанковых гранатометов, а также из крупнокалиберных пулеметов по позициям ООС возле Водяного.

Украинские военные в ответ на обстрелы сепаратистов отвечали прицельным огнем дежурных огневых средств. Потерь среди защитников нет.

Напомним, что ранее в Киев доставили 13 военных, раненых на Донбассе. Перед этим раненых бойцов лечили в Харькове, где медики стабилизировали их состояние и подготовили к следующему этапу лечения.

Также сообщалось, что сепаратисты разрезали тело погибшего на Донбассе медика. Из тела удалили пораженные органы и кости, а также поражающие элементы, поэтому теперь невозможно установить, из какого оружия был ранен медик.

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Теги: донбасс, обстрел, сепаратисты, ВСУ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
СерыйКыць    25.07.2020, 15:43
Оценка:  -21
СерыйКыць
В подобные фейки про односторонние обстрелы из тяжёлого вооружения уже давно никто из разумных людей не верит.Но пропаганда с упорством дебила пытается убедить общественность что это не фейки,а чистая правда.Но на самом деле это чистый песдёжь.А отчётов ОБСЕ пропаганда почему-то не публикует. :-)
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