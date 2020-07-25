Избыточный вес отрицательным образом влияет на дыхательную и иммунную системы человека, увеличивая риск смерти.

Согласно новому исследованию английских ученых из Public Health England, тучные люди в три раза чаще умирают от Covid-19, чем люди с нормальным весом тела. Об этом сообщает Daily Mail.

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Люди с лишним весом, заразившиеся коронавирусом, в 7 раз чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, чем пациенты с нормальным весом тела. То есть если у больного с Covid-19 лишний вес, тем больше шансов, что у него будут осложнения.

Ученые считают, что избыточный вес отрицательным образом влияет на дыхательную систему человека, а также на его иммунную систему. Именно поэтому тучные люди с коронавирусом чаще умирают.

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В исследовании говорится, что "каждый потерянный килограмм" снижает риск смерти при Covid-19.

Ранее стало известно, что в Китае успешно протестировали вакцину от Covid-19. Почти у всех пациентов, кому ее давали, появился иммунитет к вирусу. Вскоре китайские ученые начнут третий этап тестирования вакцины.