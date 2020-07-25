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Тучные люди в три раза чаще умирают от Covid-19

Комментариев: 4
Избыточный вес отрицательным образом влияет на дыхательную и иммунную системы человека, увеличивая риск смерти.
Тучные люди чаще умирают от Covid-19
Тучные люди чаще умирают от Covid-19
dailymail.co.uk

Согласно новому исследованию английских ученых из Public Health England, тучные люди в три раза чаще умирают от Covid-19, чем люди с нормальным весом тела. Об этом сообщает Daily Mail.

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Люди с лишним весом, заразившиеся коронавирусом, в 7 раз чаще нуждаются в искусственной вентиляции легких, чем пациенты с нормальным весом тела. То есть если у больного с Covid-19 лишний вес, тем больше шансов, что у него будут осложнения. 

Ученые считают, что избыточный вес отрицательным образом влияет на дыхательную систему человека, а также на его иммунную систему. Именно поэтому тучные люди с коронавирусом чаще умирают. 

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В исследовании говорится, что "каждый потерянный килограмм" снижает риск смерти при Covid-19.

Ранее стало известно, что в Китае успешно протестировали вакцину от Covid-19. Почти у всех пациентов, кому ее давали, появился иммунитет к вирусу. Вскоре китайские ученые начнут третий этап тестирования вакцины.

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Теги: коронавирус, COVID-19, лишний вес
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Комментариев (4)
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Extraterrestre    25.07.2020, 16:17
Оценка:  +2
Extraterrestre
что за бред?пздц...читать противно
СерыйКыць    25.07.2020, 16:13
Оценка:  -21
СерыйКыць
Псевдосверхдержава под названием США не зря страдает от этой заразы больше всех.Ведь там процент жирных людей наивысший во всём мире.Но тамошнее вымирающее стадо,стоящее на коленях перед своими хозяевами нигрилами,почему-то считает что сверхжирность и сверхдержавность-это синонимы. :-)
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 16:45
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Короче, тебе пиzдец, жирный Антибес
Asmo    25.07.2020, 16:46
Оценка:  +2
Asmo
США как раз и не страдает, а усердно борется, страдают те страны где медицина нулевая, где от искусственной
вентиляции умирают в 7 раз люди чаще, несмотря на то что страна скрепная.. США: 50млн тестов-4.2млн больных, Раша 10млн тестов -807тысяч больных.. Смекаешь? )
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