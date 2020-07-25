В полиции назвали число жертв масштабного ДТП под Киевом
В результате дорожной аварии в селе Семиполки, вблизи Киева, пострадали девять пассажиров рейсового автобуса. Еще один человек погиб, сообщает патрульная полиция Киевской области в субботу, 25 июля.
По предварительным данным, около 6:00 утра на автодороге Киев-Чернигов легковой Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.
От столкновения грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, которого отбросило на обочину, где он перевернулся.
Пассажиров автобуса госпитализировали. Смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, он погиб на месте.
Сейчас правоохранители устанавливают детали этого ДТП.
Cмотрите фотогалерею: В полиции назвали число жертв масштабного ДТП под Киевом
Напомним, информация об аварии под Киевом появилась сегодня утром. Было известно о погибших в результате аварии, но никаких деталей не сообщали.
Ранее в Винницкой области три человека погибли в ДТП с зерновозом. Водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с зерновозом MAN.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet