В полиции назвали число жертв масштабного ДТП под Киевом

Легковушка Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN, который в свою очередь врезался в автобус.

От удара автобус отбросило на обочину, где он перевернулся Патрульная полиция

В результате дорожной аварии в селе Семиполки, вблизи Киева, пострадали девять пассажиров рейсового автобуса. Еще один человек погиб, сообщает патрульная полиция Киевской области в субботу, 25 июля.

По предварительным данным, около 6:00 утра на автодороге Киев-Чернигов легковой Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

От столкновения грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, которого отбросило на обочину, где он перевернулся.

Пассажиров автобуса госпитализировали. Смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, он погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают детали этого ДТП.

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Напомним, информация об аварии под Киевом появилась сегодня утром. Было известно о погибших в результате аварии, но никаких деталей не сообщали.

Ранее в Винницкой области три человека погибли в ДТП с зерновозом. Водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с зерновозом MAN.

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