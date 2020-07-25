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В полиции назвали число жертв масштабного ДТП под Киевом

Комментариев: 1
Легковушка Volkswagen выехала на встречную полосу и столкнулась с грузовиком MAN, который в свою очередь врезался в автобус.
От удара автобус отбросило на обочину, где он перевернулся
От удара автобус отбросило на обочину, где он перевернулся
Патрульная полиция

В результате дорожной аварии в селе Семиполки, вблизи Киева, пострадали девять пассажиров рейсового автобуса. Еще один человек погиб, сообщает патрульная полиция Киевской области в субботу, 25 июля.

По предварительным данным, около 6:00 утра на автодороге Киев-Чернигов легковой Volkswagen, двигаясь в направлении Чернигова, выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком MAN.

От столкновения грузовик выехал на встречную полосу и врезался в автобус, которого отбросило на обочину, где он перевернулся.

Пассажиров автобуса госпитализировали. Смертельные травмы получил водитель легкового автомобиля, он погиб на месте.

Сейчас правоохранители устанавливают детали этого ДТП.

Cмотрите фотогалерею: В полиции назвали число жертв масштабного ДТП под Киевом

Напомним, информация об аварии под Киевом появилась сегодня утром. Было известно о погибших в результате аварии, но никаких деталей не сообщали.

Ранее в Винницкой области три человека погибли в ДТП с зерновозом. Водитель Toyota Avensis выехал на встречную полосу движения, где допустил столкновение с зерновозом MAN.

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Теги: ДТП, Киевская область, фото, авария, полиция, водитель, погибли, пострадавшие, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Красногвардеец1    25.07.2020, 17:15
Оценка:  -22
Красногвардеец1
Очень жаль пассажииров автобуса.Зря водила тягача пытался отвернуть.Ему надо было просто притормаживать не уходя со своей полосы.Резко с гружёной фурой сзади тормозят только водители-самоубийцы.Уворачиваться можно разве что от другого равного по размерам тягача чтобы не погибнуть,но не от легковушки
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