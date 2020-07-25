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Россияне утопили БРДМ-2 в Керченском проливе

Комментариев: 6
Боевая машина затонула в 5 км от берега. Никто из людей не пострадал.
БРДМ-2, иллюстративное фото
БРДМ-2, иллюстративное фото
wikipedia.org

В аннексированном Крыму во время форсирования Керченского пролива затонула разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. Об этом информируют российские СМИ.

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БРДМ-2 затонул примерно в 5 км от берега. Боевая машина попала в место с сильным течением. К этому добавился еще и сильный боковой ветер. В результате, разведывательно-дозорная машина пошла ко дну, но пятерых человек, которые в ней находились, успели спасти. 

Остальные боевые машины, которые форсировали Керченский пролив, после возникновения проблем повернули обратно к берегу. Никто из людей не пострадал.

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Оккупанты в Крыму устроили форсирование Керченского пролива в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Ранее Крым посетил президент РФ Владимир Путин. В Керчи он объявил о начале строительства двух кораблей-вертолетоносцев. МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным визитом Путина на крымскую землю.

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Теги: Крым, Керченский пролив, БРДМ-2
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Комментариев (6)
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СтальнаяКрыса    25.07.2020, 17:35
Оценка:  +1
СтальнаяКрыса
Странно, по Википедии БРДМ-2 должен плавать, а тут утонуло. Наверное развалюха с кучей дыр.
Shiko    25.07.2020, 17:08
Оценка:  +4
Shiko
Ничего нового, цапы пытаются нащупать дно)))
Shiko    25.07.2020, 16:43
Оценка:  +3
Shiko
Жаль. Одна всего. А могли ведь все потонуть)))
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 17:19
Оценка:  +5
Брюква_и_Клюква
Говорят, что люди не пострадали. Но не сообщают, сколько утопло мокшей.
Shiko    25.07.2020, 17:24
Оценка:  +3
Shiko
Ну, да, откуда там люди?)))
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 16:43
Оценка:  +3
Брюква_и_Клюква
Мокши доказали опытным путем, что гавно таки тонет.
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