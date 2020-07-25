Россияне утопили БРДМ-2 в Керченском проливе

Боевая машина затонула в 5 км от берега. Никто из людей не пострадал.

В аннексированном Крыму во время форсирования Керченского пролива затонула разведывательно-дозорная машина БРДМ-2. Об этом информируют российские СМИ.

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БРДМ-2 затонул примерно в 5 км от берега. Боевая машина попала в место с сильным течением. К этому добавился еще и сильный боковой ветер. В результате, разведывательно-дозорная машина пошла ко дну, но пятерых человек, которые в ней находились, успели спасти.

Остальные боевые машины, которые форсировали Керченский пролив, после возникновения проблем повернули обратно к берегу. Никто из людей не пострадал.

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Оккупанты в Крыму устроили форсирование Керченского пролива в честь Керченско-Эльтигенского десанта 1943 года.

Ранее Крым посетил президент РФ Владимир Путин. В Керчи он объявил о начале строительства двух кораблей-вертолетоносцев. МИД Украины выразил решительный протест в связи с очередным визитом Путина на крымскую землю.