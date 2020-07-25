В СН пояснили укрупнение районов: Больницы и школы не закроют

"Государство сохранит большинство объектов инфраструктуры" - подчеркнул глава партии.

В Украине количество больниц, школ и других объектов инфраструктуры не будет сокращаться до числа новосозданных районов. Об этом заявил глава партии СН Александр Корниенко.

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По словам народного депутата, большинство объектов будут сохранены. При этом в будущем будут использованы механизмы межмуниципального и межрайонного сотрудничества.

Больницы отдельно, районы отдельно. Количество больниц, школ, спортивно-юношеских школ, домов ветеранов и другой инфраструктуры не сократится до количества районов - отметил он

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Александр Корниенко подчеркнул, что укрупнение районов не повлияет на качество жизни людей на местах. В частности, все услуги будут предоставляться в полном объеме на уровне громад. Также власти планируют создание мобильных центров, которые будут заниматься предоставлением административных услуг в селах.

Есть проект по мобильным ЦПАУ - это такие специальные машины, которые будут ездить по громадам и предоставлять услуги прямо в сёлах и посёлках, чтобы людям не надо было даже в центр громады ехать“, - заявил он

Также глава партии прокомментировал слухи о возможном закрытии больниц. По его мнению, данный вопрос будет окончательно решен во время реализации второй очереди медреформы.

Сказать, что сейчас мы укрупнили районы, и все закрылось - это неправильно, потому что все закрыли ещё до нас - сказал народный депутат

По словам Корниенко, вопросы с опорными школами необходимо рассматривать в каждом случае отдельно.

Ранее сообщалось о том, что в Кабмине представили план по децентрализации до 2020 года.