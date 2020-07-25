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В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос

Комментариев: 4
Очередная попытка не увенчалась успехом.
В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос
© Думская
Фото 1/6
  • Трос порвался буквально спустя несколько минут после начала операции
В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос
Трос порвался буквально спустя несколько минут после начала операции
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В субботу, 25 июля, в Одессе снова пытались убрать танкер Делфи. К сожалению, очередная попытка не увенчалась успехом. Об этом сообщает Думская. 

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К очередной попытке специалисты долго готовились. Не смотря на это, буквально спустя несколько минут после начала спецоперации оборвался металлический трос. 

После попытки подъема прекратились, а водолазы обследовали крепления тросов. Напомним, Делфи должны были поднять на прямой киль буксиры Balqis и Австралия.

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Ранее сообщалось о том, что танкер пытались поднять канатами, которые после оборвались. 

Танкер потерпел крушение у одесского пляжа Дельфин 22 ноября 2019 года.

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Теги: Одесса, танкер, Делфи
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Комментариев (4)
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tamarakoren    25.07.2020, 17:41
Оценка:  0
tamarakoren
Что ни делает дурак,
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом...(с)
Красногвардеец1    25.07.2020, 17:34
Оценка:  +1
Красногвардеец1
Позорные клоуняры,не надоело на одни и те же грабли снова раз за разом наступать?Или вы так бабло"пилите"?Сколько лямов уже по карманам"освоили",суки? :-)
МаксимУм    25.07.2020, 17:31
Оценка:  0
МаксимУм
Не может быть)))
vicinq    25.07.2020, 17:24
Оценка:  +1
vicinq
Импотенты косорукие,,,,
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