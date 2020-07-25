Очередная попытка не увенчалась успехом.

Трос порвался буквально спустя несколько минут после начала операции

В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос

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В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос

В субботу, 25 июля, в Одессе снова пытались убрать танкер Делфи. К сожалению, очередная попытка не увенчалась успехом. Об этом сообщает Думская.

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К очередной попытке специалисты долго готовились. Не смотря на это, буквально спустя несколько минут после начала спецоперации оборвался металлический трос.

После попытки подъема прекратились, а водолазы обследовали крепления тросов. Напомним, Делфи должны были поднять на прямой киль буксиры Balqis и Австралия.

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Ранее сообщалось о том, что танкер пытались поднять канатами, которые после оборвались.

Танкер потерпел крушение у одесского пляжа Дельфин 22 ноября 2019 года.