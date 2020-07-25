В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос
Очередная попытка не увенчалась успехом.
В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос
© Думская
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В Одессе снова не сумели убрать танкер: Не выдержал трос
Трос порвался буквально спустя несколько минут после начала операции
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В субботу, 25 июля, в Одессе снова пытались убрать танкер Делфи. К сожалению, очередная попытка не увенчалась успехом. Об этом сообщает Думская.
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К очередной попытке специалисты долго готовились. Не смотря на это, буквально спустя несколько минут после начала спецоперации оборвался металлический трос.
После попытки подъема прекратились, а водолазы обследовали крепления тросов. Напомним, Делфи должны были поднять на прямой киль буксиры Balqis и Австралия.
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Ранее сообщалось о том, что танкер пытались поднять канатами, которые после оборвались.
Танкер потерпел крушение у одесского пляжа Дельфин 22 ноября 2019 года.
Все он делает не так.
Начинает не сначала,
А кончает как попало.
С потолка он строит дом,
Носит воду решетом...(с)