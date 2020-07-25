Украина одной из первых стран купит вакцину от COVID-19 - Зеленский

"Весь мир выстроился в очередь" за вакциной от коронавирусной инфекции.

Президент Владимир Зеленский курирует вопрос покупки вакцины от Covid-19, когда она появится. Он надеется, что Украина сможет ее купить одной из первых стран в мире. Об этом сегодня информирует офис украинского президента.

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Во время совещания с представителями Кабмина и некоторых ведомств, Зеленский сообщил, что вакцину от коронавируса сейчас создаютт сразу в нескольких странах. Украина должна быть в числе первых стран, которые ее смогут купить.

Глава государства отметил, что Кабмин уже сейчас должен думать о приобретении вакцины, так как “весь мир выстроился в очередь“.

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Ранее стало известно, украинцам прививка от COVID-19 будет стоить около 500 гривен. Всего нужно будет делать две прививки. То есть жителям Украину вакцинация от коронавирусной инфекции обойдется примерно в 1000 грн.

Вакцинировать будут в первую очередь медиков, военнослужащих и правоохранителей. Деньги на это выделит государство.