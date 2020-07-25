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Украина одной из первых стран купит вакцину от COVID-19 - Зеленский

Комментариев: 2
"Весь мир выстроился в очередь" за вакциной от коронавирусной инфекции.
Владимир Зеленский, президент Украины
Владимир Зеленский, президент Украины
president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский курирует вопрос покупки вакцины от Covid-19, когда она появится. Он надеется, что Украина сможет ее купить одной из первых стран в мире. Об этом сегодня информирует офис украинского президента.

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Во время совещания с представителями Кабмина и некоторых ведомств, Зеленский сообщил, что вакцину от коронавируса сейчас создаютт сразу в нескольких странах. Украина должна быть в числе первых стран, которые ее смогут купить. 

Глава государства отметил, что Кабмин уже сейчас должен думать о приобретении вакцины, так как “весь мир выстроился в очередь“.

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Ранее стало известно, украинцам прививка от COVID-19 будет стоить около 500 гривен. Всего нужно будет делать две прививки. То есть жителям Украину вакцинация от коронавирусной инфекции обойдется примерно в 1000 грн.

Вакцинировать будут в первую очередь медиков, военнослужащих и правоохранителей. Деньги на это выделит государство.

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Теги: Зеленский, вакцина, коронавивирус, COVID-19
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Комментариев (2)
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fkrfyfan    25.07.2020, 17:31
Оценка:  -20
fkrfyfan
Из того Фонда от которого осталось 5%?
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 17:12
Оценка:  -2
Брюква_и_Клюква
Еще нет вакцины, а ЗЕленые гавнюки уже сложили ей цену. Понятно: Ляшко и Степанов у нас бедные, нужно побороться с их бедностью.
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