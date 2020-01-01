В Кривом Роге похищенного мужчину двое суток держали на привязи

Мужчину похитил его знакомый возле дома. Злоумышленник удерживал жертву в ошейнике на привязи.

Правоохранители в Кривом Роге освободили 27-летнего мужчину, которого похитили и незаконно удерживали на привязи. Об этом сообщает управление Нацполиции в Днепропетровской области в субботу, 25 июля.

Так, 24 июля правоохранители обнаружили 27-летнего потерпевшего, который имел на теле многочисленные телесные повреждения, его доставили в больницу. Также в квартире задержали 31-летнего злоумышленника, причастного к преступлению.

Как установили полицейские, мужчину похитил его знакомый возле подъезда дома. Злоумышленник заставил его сесть в автомобиль и отвез в собственную квартиру. Там он надел на мужчину ошейник и привязал.

"В течение двух дней он издевался над потерпевшим, бил его и требовал деньги. Также отобрал ключи от квартиры, куда впоследствии пришел и украл ценные вещи", – говорится в сообщении.

Сейчас мужчина задержан в порядке ст.208 УПК Украины. За пытки, незаконное лишение свободы и ограбление полиция открыла уголовные производства (ч.2 ст.146, ч.1 ст.127, ч.2 ст.186 УК Украины).

Ранее в Харьковской области правоохранители освободили похищенного мужчину, за которого злоумышленники требовали 20 тысяч долларов.

Также сообщалось, что на Донбассе полицейские похищали людей и торговали наркотиками. Сот своих жертв они требовали взятки за непривлечение к ответственности.

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