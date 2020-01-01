В Хабаровске масштабный митинг: "Путина в отставку"

Жители Хабаровска возмущены арестом губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Сегодня, 25 июля, в Хабаровске проходит акция в защиту бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала. На улицы города вышли десятки тысяч человек, пишут российские СМИ.

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Жители Хабаровска прошли шествием по центральным улицам, а потом собрались на центральной площади. Они держат в руках плакаты, флаги. Слышны призывы “Путина в отставку“.

Нужно отметить, что этот митинг может стать самым массовым в истории столицы хабаровского края. Раньше там таких больших акций еще никогда не проводили.

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Две недели назад российские силовики арестовали губернатора Сергея Фургала. Его подозревают в организации убийств и покушений на бизнесменов. Задержанного перевезли в Москву.

Напомним, что 1 июля в России на референдуме проголосовали за поправки в Конституцию. Они были приняты большинством голосов. Теперь Владимир Путин может вновь идти на выборы президента РФ.