Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

На Говерле из-за непогоды застряли туристы с детьми

Комментариев: 0
Спасатели получили сообщение о том, что группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.
Туристов должны эвакуировать в село Лазещина
Туристов должны эвакуировать в село Лазещина
ГСЧС

В Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 25 июля.

Так, около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазещина.

"В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные туристы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Говерле из-за непогоды застряли туристы с детьми

Ранее сообщалось, что в Карпатах группа туристов из четырех человек заблудилась во время восхождения на гору Данциж. На их поиски ушло менее трех часов.

Также сообщалось, что в Карпатах погибла 58-летня туристка, которая отдыхала в коттедже в селе Быстрец Верховинского района.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Говерла, Закарпатье, туристы, горы, Карпаты, гора, ГСЧС, Закарпатская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь