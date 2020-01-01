Спасатели получили сообщение о том, что группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

В Карпатах на горе Говерла из-за плохих погодных условий застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих – шесть детей в возрасте от полутора до 12 лет, сообщает региональное управление ГСЧС в субботу, 25 июля.

Так, около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазещина.

"В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные туристы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", – говорится в сообщении.

Cмотрите фотогалерею: На Говерле из-за непогоды застряли туристы с детьми

Ранее сообщалось, что в Карпатах группа туристов из четырех человек заблудилась во время восхождения на гору Данциж. На их поиски ушло менее трех часов.

Также сообщалось, что в Карпатах погибла 58-летня туристка, которая отдыхала в коттедже в селе Быстрец Верховинского района.

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