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В Одессе провалилась попытка поднять танкер Delfi

Комментариев: 7
Одесский губернатор Максим Куцый экстренно собирает внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям.
Буксиры оказались технически в состоянии вернуть судно на ровный киль
Буксиры оказались технически в состоянии вернуть судно на ровный киль
Думская

В субботу, 25 июля, завершилась провалом операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в прошлом году у побережья Одессы. Об этом сообщает местное издание Думская.

Указано, что сегодня Delfi пытались поднять на прямой киль два мощных буксира Австралия и Balqis. В результате от танкера оторвался один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места.

"Инцидент произошел в 15:30, буквально через несколько минут после начала операции. После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, водолазы обследовали район крепления тросов", – говорится в сообщении.

Информацию о сегодняшнем фиаско подтвердил и глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook. По его словам, операцию проводил судовладелец.

"Буксиры оказались технически в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", – написал губернатор.

По его словам, Администрация морских портов Украины (АПМУ) должна немедленно "получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ".

"Для этого завтра я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской облгосадминистрации. На днях обнародуем наш общий с Министерством инфраструктуры план подъема", – добавил чиновник.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе провалилась попытка поднять танкер Delfi

Ранее на затонувшем у Одессы танкере произошел новый масштабный разлив топлива. Образовалось огромное пятно площадью более 7 тысяч квадратных метров. Позже оно начало двигаться в сторону пляжа.

Также сообщалось, что работы по удалению затонувшего танкера из Одессы оценили в 25 млн гривен. Убрать танкер из Одессы победитель аукциона должен до конца года. Потом эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

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Теги: Одесса, видео, судно, корабль, фото, загрязнение воды, танкер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Детонатор    25.07.2020, 20:20
Оценка:  -21
Детонатор
Чудо-страна.
Брюква_и_Клюква    25.07.2020, 20:08
Оценка:  +8
Брюква_и_Клюква
Нужно звать норвежцев. Они могут поднять все. Даже "Курск", который, по словам Xyйлa, утонул. Мокша Антибес не даст соврать.
Bangkok_fever    25.07.2020, 21:27
Оценка:  -24
Bangkok_fever
Да зови кого хочешь свинопас , за 25 млн никто это делать не будет , посмотри англоязычные сайты по стоимости подобного.
WTF2wtf    26.07.2020, 13:20
Оценка:  +17
WTF2wtf
Антибес-Boxerogos-haarp-scr_f ever (и т.д.),
ты от паспорта США уже отказался, в Таиланде сиськи пришил? )))))
Тупой говномет-многостаночник на бюджете оккупантов ...
Bangkok_fever    25.07.2020, 22:10
Оценка:  -25
Bangkok_fever
Рогуль он и есть рогуль хоть где , ты же ПТУшник и понятия не имеешь например стоимость простоя воздушного судна, стоимость перехода 1 дня специализированных судов из Норвегии в Одессу и + работа , ты за стоимость хорошей квартиры в Киеве хочешь это сделать ???!!!
WTF2wtf    26.07.2020, 13:17
Оценка:  +22
WTF2wtf
Многостаночный антиукраинский рогуль-нацист на бюджете оккупантов и убийц из раши,
тебе стабильно нахyй ...
А оно скачет и скачет, штатное быдло ... скачет и гадит, как положено быдлу-хyйлоботу
Extraterrestre    25.07.2020, 19:45
Оценка:  +27
Extraterrestre
рукожопы х-евы....
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