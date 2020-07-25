Одесский губернатор Максим Куцый экстренно собирает внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям.

В субботу, 25 июля, завершилась провалом операция по подъему танкера Delfi, затонувшего в прошлом году у побережья Одессы. Об этом сообщает местное издание Думская.

Указано, что сегодня Delfi пытались поднять на прямой киль два мощных буксира Австралия и Balqis. В результате от танкера оторвался один из металлических тросов, которыми судно пытались сдвинуть с места.

"Инцидент произошел в 15:30, буквально через несколько минут после начала операции. После этого дальнейшие попытки сдвинуть танкер с места прекратились, водолазы обследовали район крепления тросов", – говорится в сообщении.

Информацию о сегодняшнем фиаско подтвердил и глава Одесской ОГА Максим Куцый в Facebook. По его словам, операцию проводил судовладелец.

"Буксиры оказались технически в состоянии вернуть судно на ровный киль. На сегодня работы подрядной организации завершены", – написал губернатор.

По его словам, Администрация морских портов Украины (АПМУ) должна немедленно "получить право на ликвидацию этого лома из акватории Одессы, а судовладелец должен отказаться от права на подъем судна и передать полномочия АМПУ".

"Для этого завтра я собираю экстренную внеочередную комиссию по чрезвычайным ситуациям в Одесской облгосадминистрации. На днях обнародуем наш общий с Министерством инфраструктуры план подъема", – добавил чиновник.

Cмотрите фотогалерею: В Одессе провалилась попытка поднять танкер Delfi

Ранее на затонувшем у Одессы танкере произошел новый масштабный разлив топлива. Образовалось огромное пятно площадью более 7 тысяч квадратных метров. Позже оно начало двигаться в сторону пляжа.

Также сообщалось, что работы по удалению затонувшего танкера из Одессы оценили в 25 млн гривен. Убрать танкер из Одессы победитель аукциона должен до конца года. Потом эти деньги планируют взыскать с владельца танкера.

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