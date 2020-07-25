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Эксперты заметили, что Верещук не ведет никакой кампании в Киеве

Комментариев: 2
Эксперты заметили, что Верещук не ведет никакой кампании в Киеве

Кандидат от «Слуги народа» на выборах мэра Киева Ирина Верещук не ведет никакой кампании,
продолжая ходить на эфиры обсуждать вопросы, не имеющие отношение к Киеву. Такая стратегия
не может привести партию президента к успеху на выборах, и дает основания говорить, что в
Офисе президента вообще ставят цель победить в Киеве.

Об этом у себя на странице в Facebook написал политолог Андрей Золотарев.

«Прошло 10 дней с момента номинации Верещук в кандидаты мэра от «Слуги народа», ее
благословил лично Зеленский, но мы видим, что она ничего, по сути, не делает, хотя до выборов
осталось 90 дней. Она не только не представила программу, она вообще бездействует как
кандидат», - недоумевает он.

Эксперт отмечает, что ее публичная риторика никак не изменилась. Верещук продолжает, как и
прежде, ходить на ТВ каналы Виктора Медведчука и обсуждает там все, что угодно, кроме
проблем Киева.

«Стоит напомнить, что избирательная кампания это не только самопрезентация себя любимой на
ТВ каналах, это ещё и роль лидера партийной команды «СН» на выборах в Киевсовет. Соответственно еще немалый объем другой работы. Здесь конь ещё не валялся. Время идет, а это

единственный некомпенсируемый ресурс на выборах», - предупредил он.

Золотарев предрекает, что подобное бездействие кандидата в мэры отразиться на результате
политсилы и подогреет давно циркулирующие слухи о «договорняке» между Виталием Кличко и
Офисом президента.

«Если продолжит в таком же ключе, то результат разочарует не только Ирину, но и тех, кто ей
искренне симпатизировал. Тогда это только закрепит версию о том, что Офис президента и не
планировал всерьез бороться за должность мэра Киева», - считает политолог.

Напомним, еще 16 июля Ирина Верещук была названа кандидатом от «Слуги народа» на выборах
мэра Киева. Верещук в 2010-2015 гг. была мэром города Рава-Русская Львовской области. В 2019 году была избрана народным депутатом по списку партии «Слуга народа» под № 29.

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Комментариев (2)
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Michael2811    25.07.2020, 22:39
Оценка:  -22
Michael2811
Верещук ничего не делает! А кто хоть что нибудь делает в Украине????? Имя и пример работы.
pisniar    25.07.2020, 21:56
Оценка:  +2
pisniar
Хто про цю базарну бабу може говорити серйозно, як про кандидата на посаду мера?
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