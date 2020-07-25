Суд разрешил выйти под залог подозреваемому в избиении бойца Азова

Состояние здоровья пострадавшего Олега Черевко остается стабильно тяжелым. Он находится в коме.

Полиция и прокуратура Запорожской области будут подавать апелляцию на решение суда sud.ua

В Запорожье суд избрал меру пресечения с залогом в 40 тысяч гривен подозреваемому в избиении бойца батальона Азов Олега Черевко. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 25 июля.

"Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тысяч гривен ранее судимому мужчине, который обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, он находится в коме.

После совершения преступления правонарушитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Работники правоохранительных органов задержали его.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 УК Украины). Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что бойцы-побратимы потерпевшего, активисты Национального корпуса, региональные средства массовой информации 24 июля провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области в связи с решением суда.

Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан.

Ранее под Киевом подросток убил ветерана АТО Игоря Корниенко (Корней). Он воевал на Донбассе в составе батальона Айдар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet