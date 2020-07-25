Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Суд разрешил выйти под залог подозреваемому в избиении бойца Азова

Комментариев: 2
Состояние здоровья пострадавшего Олега Черевко остается стабильно тяжелым. Он находится в коме.
Полиция и прокуратура Запорожской области будут подавать апелляцию на решение суда
Полиция и прокуратура Запорожской области будут подавать апелляцию на решение суда
sud.ua

В Запорожье суд избрал меру пресечения с залогом в 40 тысяч гривен подозреваемому в избиении бойца батальона Азов Олега Черевко. Об этом сообщает Нацполиция в субботу, 25 июля.

"Коммунарский районный суд Запорожья избрал меру пресечения с минимальным залогом в 40 тысяч гривен ранее судимому мужчине, который обоснованно подозревается в нанесении тяжких телесных повреждений военнослужащему", – говорится в сообщении.

В полиции напомнили, что 21 июля около 23:55 в Коммунарское отделение полиции ГУНП в Запорожской области поступило сообщение из 5-й городской больницы о том, что от одного из торговых центров города к ним доставили местного жителя 1991 года рождения с травмами головы. В настоящее время состояние здоровья пострадавшего остается стабильно тяжелым, он находится в коме.

После совершения преступления правонарушитель с места происшествия скрылся. Сотрудники полиции установили его личность и местонахождение. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 года рождения. Работники правоохранительных органов задержали его.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения (ч.1 ст.121 УК Украины). Прокуратура поддержала ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

Отмечается, что бойцы-побратимы потерпевшего, активисты Национального корпуса, региональные средства массовой информации 24 июля провели акцию протеста под стенами ГУНП в Запорожской области в связи с решением суда.

Полиция и прокуратура Запорожской области поддерживает позицию общественности и будет подавать апелляцию, чтобы взять под стражу злоумышленника, который может нести угрозу для других граждан.

Ранее под Киевом подросток убил ветерана АТО Игоря Корниенко (Корней). Он воевал на Донбассе в составе батальона Айдар.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: суд, Запорожье, избиения, избиение, Азов, батальон Азов
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
fkrfyfan    25.07.2020, 22:02
Оценка:  -22
fkrfyfan
Ну не любят простые украинские люди карателей из всу
ЗаелоПластинку    25.07.2020, 22:26
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Привет, Убийца. Отмечал шестилетие вашей большой победы - убийства курским буком 298 людей (втч 80 детей)?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь