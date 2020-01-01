COVID-19: в Бердянске удвоилось число больных врачей "скорой"

Клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры есть только у семи зараженных.

Бригада оказывала помощь пациенту, у которого потом подтвердился коронавирус

В Бердянске более чем в два раза возросло количество больных коронавирусом COVID-19 сотрудников подстанции скорой медицинской помощи. После проведения дополнительного ПЦР-тестирования инфекцию обнаружили еще у 11 работников. Об этом сообщает Запорожский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф в субботу, 25 июля.

По состоянию на пятницу инфицирование коронавирусом подтвердили у 19 сотрудников Бердянской подстанции. При этом клинические проявления болезни в виде насморка и повышенной температуры есть только у семи зараженных.

"Каждый из работников прошел двукратное тестирование, в случае двойного отрицательного теста такой работник будет допущен к работе", – говорится в сообщении.

Все больные коронавирусом работники скорой помощи находятся под наблюдением семейных врачей.

Напомним, 18 июля сообщалось о восьми заболевших медработниках в Бердянске. Бригада оказывала помощь пациенту, у которого потом подтвердился коронавирус. Сначала заразился один медик, а от него все остальные.

Также сообщалось, что за минувшие сутки в Украине более 1100 новых случаев COVID-19. Активнее всего прирост больных идет в Киеве, Львовской, Одесской и Ровенской областях, а также на Прикарпатье.

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