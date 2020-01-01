Пресс-секретарь Зеленского за месяц заработала больше него

В июне Юлия Мендель получила в 1,5 раза большую заработную плату, чем президент Украины.

Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель в июне получила большую заработную плату, чем глава государства Владимир Зеленский. Об этом в субботу, 25 июля, сообщило агентство Украинские новости.

Отмечается, что Мендель за предыдущий месяц заработала 46 217 тысячи гривен, а Зеленский - 28 тысяч.

При этом зарплата президентского пресс-секретаря состояла из 21 750 гривен должностного оклада, 8700 гривен надбавки за интенсивность труда, 15 767 гривен выплат за период служебных командировок и премии.

Однако "чистыми" Мендель получила 37,2 тысячи гривен, как и в предыдущие два месяца, указано в сообщении.

Напомним, в ноябре прошлого года зарплата пресс-секретаря президента Владимира Зеленского, по ее словам, составляла около 25 тысяч гривен.

Как сообщал Корреспондент.net, Юлия Мендель за 2019 год заработала 936 тысяч гривен.

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