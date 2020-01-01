В Нежине мужчина погиб в результате взрыва

Погибший мужчина 10 лет работал водителем в Нежинской районной раде. Пока неизвестно, что именно взорвалось.

В Нежине на Черниговщине в результате взрыва возле автомобиля погиб 53-летний мужчина. Об этом в субботу, 25 июля, сообщило Суспільне.

"Неподалеку от одного из кафе, ближе к гаражам, человек был у собственного автомобиля, где произошел взрыв. Что именно взорвалось, устанавливает следствие", - указано в сообщении.

Глава Нежинского райсовета, в котором мужчина работал водителем, Олег Бузун назвал произошедшее несчастным случаем.

"Предварительно известно, что мужчина подошел к своему автомобилю, возможно, там что-то чинил, и там взорвался взрывоопасный предмет. Что именно, пока неизвестно. Думаю, это был несчастный случай", - отметил чиновник.

По данному факту полиция открыла уголовное дело об умышленном убийстве (ст. 115 ч. 1), наказание - лишение свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

Как сообщалось, на Запорожье от взрыва гранаты травмировался 67-летний пенсионер.

Также в одном из гаражных кооперативов в Киеве произошел взрыв, после которого начался пожар.

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