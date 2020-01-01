Водитель мотоцикла Honda получил травмы, несовместимые с жизнью. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В Лозовском районе на Харьковщине столкнулись грузовик и мотоцикл, водитель последнего погиб. Об этом в субботу, 25 июля, сообщили в Нацполиции региона.

Отмечается, что ДТП произошло около 12:00 на автодороге Мерефа-Павлоград. Столкнулись грузовик МАН под управлением 48-летнего водителя и мотоцикл Honda под управлением 24-летнего водителя. В результате аварии мотоциклист получил телесные повреждения, несовместимые с жизнью.

Решается вопрос о внесении сведений ЕРДР по делу о нарушении правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые руководят транспортными средствами (ч. 2 ст. 286 УК). Следователи устанавливают все обстоятельства аварии.

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Cмотрите фотогалерею: В Харьковской области в ДТП с грузовиком погиб мотоциклист

Ранее в Киевской области столкнулись фура и легковой автомобиль, пострадали девять пассажиров рейсового автобуса, один человек погиб.

Как сообщалось, на Закарпатье водитель Toyota Land Cruiser сбил мотоциклиста, в результате чего последний скончался от травм на месте.

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