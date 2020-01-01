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В зоне ООС обезвредили более двух тысяч взрывоопасных предметов

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Сотрудники Госслужбы по чрезвычайным ситуациям за семь дней восстановили 63 дома, пострадавших от обстрелов.
Спасатели из состава Объединенных сил на протяжении недели восстанавливали дома
Спасатели из состава Объединенных сил на протяжении недели восстанавливали дома
facebook.com/pressjfo.news

На Донбассе спасатели из состава Объединенных сил за неделю изъяли и обезвредили 2244 взрывоопасных предмета на территории площадью 45 га. Об этом в субботу, 25 июля, заявил пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Отмечается, что сотрудники ГСЧС также восстановили 63 дома, пострадавших от обстрелов, в Донецкой и Луганской областях.

Кроме того, спасатели тушили пожары и обеспечивали функционирование пунктов оказания помощи населению, расположенных в пределах КПВВ.

"Пиротехнические подразделения ГСЧС <...> сопровождали аварийные бригады коммунальных предприятий во время проведения ремонтных и профилактических работ на объектах электро- и водоснабжения", - указано в сообщении.

Ранее сообщалось, что подразделения Объединенных сил готовятся к перемирию на Донбассе, которое должно начаться в 00:01 понедельника, 27 июля.

При этом сепаратисты не прекращают обстреливать позиции ВСУ.

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Теги: пиротехника, донбасс, ГСЧС, ООС
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Источник: korrespondent.net

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