Под Донецком заметили огромный столб дыма
Предположительно, горит ясиноватский мусорный полигон. Местные жители жалуются на едкий запах.
Под Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях.
Местные жители полагают, что горит мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки.
Также местные жители жалуются на едкий запах от пожара.
Ресурсы сепаратистов заявляют о пожаре на ясиноватском мусорном полигоне.
Отметим, на этой неделе на Донбассе было два пожара. В Луганской области дважды тушили возгорания в лесе.
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