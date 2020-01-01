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Под Донецком заметили огромный столб дыма

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Предположительно, горит ясиноватский мусорный полигон. Местные жители жалуются на едкий запах.
Вблизи Донецка пожар
Вблизи Донецка пожар

Под Донецком возник масштабный пожар, сообщают в соцсетях.

Местные жители полагают, что горит мусорный полигон в Ясиноватой или нефтебаза около Макеевки.

Также местные жители жалуются на едкий запах от пожара.

Ресурсы сепаратистов заявляют о пожаре на ясиноватском мусорном полигоне.

Отметим, на этой неделе на Донбассе было два пожара. В Луганской области дважды тушили возгорания в лесе.

 

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Теги: Донецк, видео, пожар, донбасс
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Источник: korrespondent.net

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