Полтавского захватчика до сих пор не задержали

Бывшего атошника с гранатой ищут уже третьи сутки. В МВД считают, что он сам сдастся или совершит суицид.

В МВД обещают скорое завершение операции по задержанию Романа Скрипника, который 23 июля взял в заложники полицейского, но потом его отпустил, а сам скрывается в лесах. О ходе спецоперации рассказал советник главы МВД Михаил Апостол в эфире канала Украина 24.

"Вся информация об этом человеке есть, все родственники найдены. Правоохранительные органы оцепили там все, все контролируется тепловизорами, никуда он не денется. Каждая область разделена на квадраты, и каждое подразделение имеет свой квадрат. Но сейчас лето, зелень вокруг в лесах - не так очищают те леса, как раньше. Спрятаться в лесу в принципе просто. Но это (нахождения беглеца - ред.) вопрос времени. Ну сколько там – еще день, еще два..." - сказал Апостол.

Он считает, что Скрипник "выйдет сам" или наложит на себя руки. "Он выйдет сам, он переосмыслит, что никуда не денется. Он будет как загнанный волк там бегать, ну сколько он будет бегать. Или покончит с жизнью... Более того, почему-то складывается впечатление, что если он угоняет машины, если была угроза жизни, когда он вытащил чеку и в принципе из-за этого все и началось - он как-то понимал те вещи, на которые шел", - сказал советник главы МВД.

Апостол допустил, что у "полтавского террориста" не все в порядке с психикой. "И я думаю, если у него с психикой, знаете, сегодня мы с весны внезапно перешли на лето - осложнения у таких людей. В принципе может и покончить жизнь самоубийством. Скорее всего, если он так боится попасть в тюрьму, а причина для этого была, то он может покончить жизнь самоубийством: утопиться, повеситься..." - сказал Апостол.

Напомним, Скрипник угрожая гранатой захватил в заложники сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на Шияна. С ним он поехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле. Позже мужчина отпустил заложника, а его авто нашли брошенным.

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