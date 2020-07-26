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В Украине 920 новых случаев COVID-19: обновленные данные

Комментариев: 5
Появилась свежая статистика касательно распространения коронавируса в стране.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 64 849 человек.

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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.

Отмечается, что с начала пандемии в стране скончались  уже 1 605 человек (+ за сутки 15 человек). Выздоровело же 35 807 украинцев (+310 за сутки).

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Лидерами по количеству обнаруженных зараженных стали Львовская область, где подтвердились 130 новых случаев COVID-19, а также Киев - 95 новых зараженных.

Напомним, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек. 

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Теги: коронавирус, вирус
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Комментариев (5)
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Noblesse_obliger    26.07.2020, 22:26
Оценка:  +15
Noblesse_obliger
И четверть всех тестов полная лажа,как выяснилось!!!
Michael2811    26.07.2020, 11:02
Оценка:  -28
Michael2811
Желаювсем скорейшего выздоровления.....Самое хорошее лекарство для украинцев посмотреть парад ВМФ.
Michael2811    26.07.2020, 11:45
Оценка:  -28
Michael2811
Посмотреть парад ВМС Украины!!!!
WTF2wtf    26.07.2020, 12:01
Оценка:  +26
WTF2wtf
Ты не устало скакать постоянно,
шизоидное быдло антиукраинское???
Контуженый бот ...
Michael2811    26.07.2020, 12:21
Оценка:  -22
Michael2811
И тебе не хворать!!!!!
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