В Украине 920 новых случаев COVID-19: обновленные данные
По состоянию на утро воскресенья, 26 июля, диагноз коронавирус подтвердился еще у 920 граждан Украины. При этом общее число заболевших достигло 64 849 человек.
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Об этом свидетельствуют данные Совета национальной безопасности и обороны.
Отмечается, что с начала пандемии в стране скончались уже 1 605 человек (+ за сутки 15 человек). Выздоровело же 35 807 украинцев (+310 за сутки).
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Лидерами по количеству обнаруженных зараженных стали Львовская область, где подтвердились 130 новых случаев COVID-19, а также Киев - 95 новых зараженных.
Напомним, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек.
шизоидное быдло антиукраинское???
Контуженый бот ...