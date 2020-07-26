Сутки на Донбассе: 15 обстрелов в преддверии перемирия

Новый режим тишины вступает в силу в полночь. Военные говорят, что не открывали огонь уже вчера.

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в воскресенье, 26 июля.

В частности, сепаратисты задействовали стрелковое вооружение, гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

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Отмечается, что военные огонь в ответ не открывали.

В штабе также сообщают, что начали подготовку к новому перемирию, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля.

В прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, - отметили в штабе.

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Напомним, под Донецком заметили огромный столб дыма. Предположительно, горит ясиноватский мусорный полигон. Местные жители жалуются на едкий запах.