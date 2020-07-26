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Сутки на Донбассе: 15 обстрелов в преддверии перемирия

Комментариев: 4
Новый режим тишины вступает в силу в полночь. Военные говорят, что не открывали огонь уже вчера.
Военные готовятся к перемирию
Военные готовятся к перемирию
Reuters (архивное фото)

За минувшие сутки на Донбассе зафиксировано 15 обстрелов.

Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба ООС в воскресенье, 26 июля.

В частности, сепаратисты задействовали стрелковое вооружение, гранатометы и минометы калибра 82 мм.

Обстрелы зафиксированы в районе населенных пунктов Крымское, Причепиловка, Попасная, Троицкое, Новозвановка, Новоалександровка, Орехово, Авдеевка, Невельское, Лебединское, Опытное и Водяное.

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Отмечается, что военные огонь в ответ не открывали.

В штабе также сообщают, что начали подготовку к новому перемирию, которое вступает в силу с 00:00 часов 27 июля.

В прошлом меры по прекращению огня выполнялись лишь Вооруженными силами Украины. Вместе с тем, по масштабу подобных мероприятий не было за весь период проведения Антитеррористической операции и операции Объединенных сил, - отметили в штабе.

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Напомним, под Донецком заметили огромный столб дыма. Предположительно, горит ясиноватский мусорный полигон. Местные жители жалуются на едкий запах.

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Теги: военные, ситуация на востоке Украины, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
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Комментариев (4)
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ВосставшийИзБана    26.07.2020, 10:50
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Под перемирием понимают разоружение ВСУ. Будет огромная лажа.
ПродувКротов    26.07.2020, 12:21
Оценка:  -1
ПродувКротов
У нас 73% избирателей скучают по буряту в кожний хати 3/4 населения готовы хоть сейчас уехать в сибирский ГУЛАГ. Тоскуют зе- бобики за голодоморами и массовыми репрессиями. Потому и выбирают прорассейских м-даков.
ПродувКротов    26.07.2020, 09:50
Оценка:  +5
ПродувКротов
Нет там никаких сепаратистов. Есть банды на российской оккупационной армии. Командует ими лично зам командующего сухопутных войск страны агрессора.
blya-tolyan    26.07.2020, 10:20
Оценка:  -1
blya-tolyan
а преЗЕрвативы слепые как и руЦкие. Чмо метровое даже слово "агрессор" в сторону па_Раши сцыт промычать.
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