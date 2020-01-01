В Украине почти 65 тысяч случаев коронавируса
Суточный прирост снизился после рекордного показателя днем ранее. Также снизилась динамика выздоровления.
Количество инфицирований коронавирусом в Украине по состоянию на 26 июля достигло 64849.
За минувшие сутки выявлено 920 новых случаев. Днем ранее был зафиксирован антирекорд - 1106 случаев.
Выздоровели за время пандемии 35807 (+310 за сутки), умерли - 1605 (+15).
Статистика по регионам:
Винницкая область - 2549 (+37)
Волынская область - 3560 (+57)
Днепропетровская область - 1329 (+12)
Донецкая область - 850 (+8)
Житомирская область - 1709 (+18)
Закарпатская область - 4841 (+67)
Запорожская область - 734 (+9)
Ивано-Франковская область - 4025 (+88)
Кировоградская область - 693 (+3)
Киев - 7620 (+95)
Киевская область - 3503 (+42)
Львовская область - 8832 (+130)
Луганская область - 120 (+1)
Николаевская область - 546 (+7)
Одесская область - 2907 (+61)
Полтавская область - 394 (+6)
Ровенская область - 5623 (+81)
Сумская область - 430 (+19)
Тернопольская область - 2725 (+53)
Харьковская область - 3381 (+39)
Херсонская область - 219 (0)
Хмельницкая область - 1059 (+22)
Черновицкая область - 5592 (+44)
Черкасская область - 897 (0)
Черниговская область - 711 (+21)
Число инфицированных коронавирусом в мире с начала пандемии превысило 16 млн человек.
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