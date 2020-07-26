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Известна дата предвыборного съезда “Слуги народа”

Комментариев: 1
Съезд запланирован на 21 августа.
"Слуга народа"
"Слуга народа"
facebook.com/sluganarodu.official

Предвыборный съезд пропрезидентской партии “Слуга народа” запланирован ориентировочно на 21 августа. Ожидается, что тогда будут представлены кандидаты на местные выборы.

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Об этом заявила заместитель председателя фракции в Раде Евгения Кравчук в Facebook.

По данным политика, во время съезда вероятно будут показаны команды областных организаций "Слуги народа" вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.

Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу, - написала Кравчук.

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К слову, сейчас по этому округу баллотируется Олег Ляшко.

Напомним, ЦИК назвала факторы, усложняющие в октябре местные выборы. Проведение местных выборов осложнится пандемией коронавируса и изменениями избирательного законодательства.

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Теги: Слуга народа, местные выборы
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Комментариев (1)
Духовный_скреп    26.07.2020, 10:51
Оценка:  0
Духовный_скреп
После съезда,наверное,все слуги народа начнут рубать руки врагам народа)))
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