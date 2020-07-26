Известна дата предвыборного съезда “Слуги народа”

Съезд запланирован на 21 августа.

Предвыборный съезд пропрезидентской партии “Слуга народа” запланирован ориентировочно на 21 августа. Ожидается, что тогда будут представлены кандидаты на местные выборы.

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Об этом заявила заместитель председателя фракции в Раде Евгения Кравчук в Facebook.

По данным политика, во время съезда вероятно будут показаны команды областных организаций "Слуги народа" вместе с кандидатами на должности председателей областных центров.

Также выдвинем кандидата на довыборах по 208 округу, - написала Кравчук.

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К слову, сейчас по этому округу баллотируется Олег Ляшко.

Напомним, ЦИК назвала факторы, усложняющие в октябре местные выборы. Проведение местных выборов осложнится пандемией коронавируса и изменениями избирательного законодательства.