Николаевские подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети
В Николаеве группа подростков погасила Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города и свои действия снимала на видео. После этого ролик с “забавами” хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.
Читай также: В Киеве обычное свидание закончилось поножовщиной и двумя раненными
Об этом передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.
Отмечается, что кадры с плевками в пламя, нецензурными ругательствами, задувание огня под смех возмутили пользователей интернета.
Полицейские сразу после публикации ролика полицейские установили личности всех участников позорного события. Ими оказались местные жители 14, 15 и 17 лет.
Копы провели с несовершеннолетними разъяснительные беседы. Кроме того, вся административная ответственность легла на плечи их мам и пап. На родителей 14-ти и 15-летнего подростков составляют административные материалы по ст. 184 КУоАП, а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".
Читай также: На Львовщине из-за аиста в аварии пострадали люди
Кроме того, в полиции показали видео, на котором малолетние хулиганы извиняются за свои действия. Отметим, что на видео только два нарушителя, поскольку третий находится в больнице.
Также копы отметили, что один из участников признается, что решился на такие действия ради популярности - мол, хотел стать известным видеоблогером. Он снимал на мобильник, как его друзья гасят Вечный огонь и подзадоривал их.
Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Есть свободное время - круто! Только займитесь саморазвитием, спортом... Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили, - написал в Facebook начальник Николаевского областного главка полиции Сергей Шайхет.
Напомним, на Донбассе подросток зарезал таксиста и продал машину своим знакомым. Изначальной причиной конфликта якобы стала стоимость проезда.