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Николаевские подростки задули Вечный огонь ради популярности в сети

Комментариев: 3
Появилось видео “забавы” подростков.
Один из подозреваемых
Один из подозреваемых
скриншот из видео

В Николаеве группа подростков погасила Вечный огонь в сквере имени 68-ми десантников в центре города и свои действия снимала на видео. После этого ролик с “забавами” хулиганы выложили в сети, чтобы стать знаменитыми.

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Об этом передали в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что кадры с плевками в пламя, нецензурными ругательствами, задувание огня под смех возмутили пользователей интернета.

Полицейские сразу после публикации ролика полицейские установили личности всех участников позорного события. Ими оказались местные жители 14, 15 и 17 лет.

Копы провели с несовершеннолетними разъяснительные беседы. Кроме того, вся административная ответственность легла на плечи их мам и пап. На родителей 14-ти и 15-летнего подростков составляют административные материалы по ст. 184 КУоАП, а на 17-летнего - по ст. 173 КУоАП "Мелкое хулиганство".

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Кроме того, в полиции показали видео, на котором малолетние хулиганы извиняются за свои действия. Отметим, что на видео только два нарушителя, поскольку третий находится в больнице.

Также копы отметили, что один из участников признается, что решился на такие действия ради популярности - мол, хотел стать известным видеоблогером. Он снимал на мобильник, как его друзья гасят Вечный огонь и подзадоривал их.

Ребята - вы стали известными, и? Вы - не стали героями! Есть свободное время - круто! Только займитесь саморазвитием, спортом... Герои - это те, чья братская могила находится там, где вы нагадили, - написал в Facebook начальник Николаевского областного главка полиции Сергей Шайхет.

Напомним, на Донбассе подросток зарезал таксиста и продал машину своим знакомым. Изначальной причиной конфликта якобы стала стоимость проезда.

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Теги: Николаев, Вечный огонь, подростки
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Комментариев (3)
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Russian-Troll    26.07.2020, 11:44
Оценка:  -22
Russian-Troll
Копы видимо пьют колу и едят донаты?
Духовный_скреп    26.07.2020, 11:13
Оценка:  +4
Духовный_скреп
Быдло тупое.И наплодят себеподобных ублюдков.
ВосставшийИзБана    26.07.2020, 11:55
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Закономерный результат эпохи лжи. Во времена СССР нам навязывали лживые мифы. Теперь, после падения СССР эта ложь вылезла наружу. Потому что шила в мешке не утаишь. И вот от разрыва между мифом и реальностью пошли вот такие перекосы.
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