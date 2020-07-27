Кличко поймал на улицах Киева двух хулиганов и вызвал копов

Мэр как раз осматривал обновленные улицы.

Мэр Киева Виталий Кличко поймал на улице столицы двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой.

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Об этом Кличко сообщил на своем Телеграмм-канале.

Кличко рассказал, что с нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции".

Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции, - сообщил Кличко.

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По словам Кличко, лицо второго хулигана было зафиксировано на видео, поэтому найти и его не составит проблемы.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не уничтожать, - призвал мэр Киева.

Напомним, в Киеве снесли рекламные стойки и установили антипарковочные столбики. В столице приводят в порядок тротуары.