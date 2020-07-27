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Кличко поймал на улицах Киева двух хулиганов и вызвал копов

Комментариев: 27
Мэр как раз осматривал обновленные улицы.
Кличко поймал на улицах Киева двух хулиганов и вызвал копов
Телеграм/Виталий Кличко

Мэр Киева Виталий Кличко поймал на улице столицы двух парней, которые рисовали граффити на стене дома на улице Стрелецкой. 

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Об этом Кличко сообщил на своем Телеграмм-канале.

Кличко рассказал, что с нарушителями он "провел воспитательную беседу" и "передал полиции". 

Поздно вечером вчера прогуливался по центру Киева. Посмотрел, как хорошо обновили улицу Ивана Франко, вышел на Ярославов вал, Золотоворотскую, которую тоже недавно отремонтировали. Осмотрел прилегающие улицы, где планируем работы. И здесь на улице Стрелецкой наткнулся на двух парней, которые выписывали граффити на стене одного из домов. Пока проводил воспитательную беседу и вызвал полицию, у одного из "художников" сдали нервы и он убежал. Второго передал полиции, - сообщил Кличко.

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По словам Кличко, лицо второго хулигана было зафиксировано на видео, поэтому найти и его не составит проблемы.

Давайте любить и беречь свой город! И приумножать его красоту, а не уничтожать, - призвал мэр Киева.

Напомним, в Киеве снесли рекламные стойки и установили антипарковочные столбики. В столице приводят в порядок тротуары.

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Теги: Кличко, мэр Киева, Киев
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Комментариев (27)
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Виктор    27.07.2020, 02:41
Оценка:  -12
Виктор
Это самое лучшее, что произошло за их "сознательную" жизнь, теперь они знаменитость.
Getmanground    27.07.2020, 02:24
Оценка:  +1
Getmanground
Ноивни по ТВ смішать про те як гарно що Берегівський район поєднався із Виноградівський (Ви в людей запитали???), С мішить Переяслівський район, (та такого куча), смішить те що в одному районі немає і ста тисяч а в іному більше півмільйона, смішить сам вибір районних міст і т.д.
Getmanground    27.07.2020, 02:20
Оценка:  +1
Getmanground
Де Децентралізаця у новому адміністративному поділі???
Getmanground    27.07.2020, 02:19
Оценка:  +1
Getmanground
Новий адміністративний поділ - це не децентралізація, а навпаки -централізація, а саме узурпування влади у мнедалекому майбутньому!
Getmanground    27.07.2020, 02:18
Оценка:  +1
Getmanground
Шановні депутати краще обєднуйте свої дупи!
Getmanground    27.07.2020, 02:17
Оценка:  +1
Getmanground
Новий адміністративний поділ -це знищення міст і містечок а з ними і сіл!!!
Getmanground    27.07.2020, 02:16
Оценка:  +1
Getmanground
Геть новиий недолугий без толковий адміністративний поділ!!!
СтальнаяКрыса    26.07.2020, 20:57
Оценка:  +13
СтальнаяКрыса
Читав що молоді хлопці вирішили прикрасити глуху бокову стіну свого будинку, модель БПС-6, та що без лап, в ЖЕК їм видали дозвіл, та ще і краску видали. Усе добре, ось так треба робити. У гугл можно знайти фото того графіті.
drion    27.07.2020, 02:03
Оценка:  -1
drion
Слышь, ты, пиздобол. Читака хренов. Дома будешь срань тупорылую рассказывать.
СтальнаяКрыса    27.07.2020, 10:51
Оценка:  +12
СтальнаяКрыса
drion 27.07.2020, 02:03
Це ти пiздaбoл ватніку російський.
pisniar    26.07.2020, 19:51
Оценка:  0
pisniar
Пацаны опупели при виде КЛЕЧКА.
Неизвестно    26.07.2020, 19:43
Оценка:  0
Неизвестно
Пиар технологии в действии. Ребята ВЫБОРЫ НА НОСУ. Это постановка, вот по чему у нас президент Актер и клоун.Их обыграли на их нем же поле. Надо еще одного клоуна на мера Киева тогда он обыграет плохого актера Кличко)))))))))
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