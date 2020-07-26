Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Вице-премьер женился на админгранице с Крымом

Комментариев: 2
Резников решил оформить отношения с телеведущей Юлией Зорий в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак.
Празднование свадьбы пара отложила
Празднование свадьбы пара отложила
Талай Калатай / Facebook

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и телеведущая Юлии Зорий расписались на админгранице с аннексированном Крымом. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV, на котором и работает Зорий.

Отмечается, что пара пока решила только официально оформить брак, а празднования перенесли на потом. На росписи присутствовали свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

"Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это действительно удобно, доступно и главное – безопасно", – сказал Резников.

В свою очередь Зорий сообщила, что расписаться планировали еще в начале лета, но перенесли из-за карантина.

"Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность", – рассказала телеведущая.

Ранее сообщалось, что Украина создает международную платформу по деоккупации Крыма.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Крым, свадьба, фото, вице-премьер-министр, телеведущая, пункт пропуска
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (2)
Отсортировать по дате Вниз
Бокер    26.07.2020, 12:29
Оценка:  0
Бокер
Фантастиш)))) Бигмир совсем потерял чувство слова)))Из заголовка выходит,что невеста-админграница с крымом)))))))
vicinq    26.07.2020, 12:02
Оценка:  0
vicinq
Совет да любовь молодым и многих лет счастья....
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь