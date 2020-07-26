Вице-премьер женился на админгранице с Крымом

Резников решил оформить отношения с телеведущей Юлией Зорий в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак.

Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников и телеведущая Юлии Зорий расписались на админгранице с аннексированном Крымом. Об этом сообщает пресс-служба телеканала ICTV, на котором и работает Зорий.

Отмечается, что пара пока решила только официально оформить брак, а празднования перенесли на потом. На росписи присутствовали свидетели, брат Алексея, сестра Юлии и двое звездных гостей.

"Брак мы регистрировали в Центре предоставления административных услуг в пункте пропуска Каланчак на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других. Это действительно удобно, доступно и главное – безопасно", – сказал Резников.

В свою очередь Зорий сообщила, что расписаться планировали еще в начале лета, но перенесли из-за карантина.

"Безопасность для нас на первом месте. Карантин не повлиял на наши отношения, наоборот, укрепил их еще больше. Мы многое поняли вместе, переосмыслили, переоценили. И то, что дата росписи сместилась, нас не расстроило, потому что это обычная формальность", – рассказала телеведущая.

Ранее сообщалось, что Украина создает международную платформу по деоккупации Крыма.

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