На Львовщине коп на авто сбил человека и сбежал

Личность полицейского удалось установить только через три дня. Он уволен со службы, проводится расследование.

В Львовской области полицейский сбил на автомобиле пешехода и покинул место ДТП. Инцидент произошел еще 19 июля, но полиция сообщила о нем только через неделю.

Авария произошла в селе Верчаны. Пострадавшего госпитализировали.

Личность полицейского удалось установить лишь через несколько дней.

По данному факту назначили служебное расследование. Совершивший ДТП сотрудник уже уволен.

Дословно: "22 июля полицейские установили, что к совершению ДТП причастен 34-летний сотрудник одного из территориальных подразделений полиции Львовщины, который управлял автомобилем ВАЗ-2107. Автомобиль правоохранители изъяли", - говорится в сообщении.

Материалы производства направлены в территориальное подразделение ГБР.

Ранее сообщалось, что полиция усиливает контроль на дорогах из-за роста аварий.

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