Вице-премьер Резников женился на телеведущей на админгранице с Крымом

Церемония была проведена в символическом месте.

Вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников женился на ведущей телеканала ICTV Юлия Зорий.

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Об этом в субботу, 25 июля, сообщила пресс-служба ICTV.

Сообщается, что политик и телезвезда переносили дату свадьбы в связи с эпидемией коронавируса в Украине, однако, по словам телеведущей, это их не смутило.

Брак мы регистрировали в центре предоставления административных услуг в пункте пропуска "Каланчак" на административной границе Крыма с Херсонской областью. Там мы решили провести важнейшее для нас событие, чтобы показать, что любой украинец может сделать то же самое. Мы хотели все проверить на себе и этим быть полезными для других, - сказал Резников.

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Также молодожены рассказали, что на торжественной церемонии бракосочетания присутствовали только свидетели, брат вице-премьера, сестра Юлии Зорий и "двое звездных гостей". Более масштабное празднование запланировано на поздний срок из-за эпидемиологической картины в стране.

Резников с супругой Facebook

Резников с супругой Facebook

Напомним, ранее Резников говорил, что на Донбассе не удастся обойтись без миротворцев. Профильный по Донбассу вице-премьер уверен, что на определенном этапе миротворцы всё равно понадобятся.