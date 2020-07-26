В "ЛДНР" распорядились соблюдать перемирие

Новый режим полного прекращения огня вступит силу сегодня в полночь. Вчера обстрелы продолжались.

Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" издало приказ о запрете на использование любого вооружения с 00:00 часов 27 июля.

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим "народной милиции" с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Аналогичный приказ получили силовики "ЛНР".

Ранее в штабе ООС заявили, что готовятся к перемирию. Там отметили, что соблюдали тишину уже вчера, несмотря на 15 обстрелов сепаратистов.

Напомним, о прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что достигнутые договоренности по перемирию должны утвердить все участники нормандской четверки.

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