Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В "ЛДНР" распорядились соблюдать перемирие

Комментариев: 5
Новый режим полного прекращения огня вступит силу сегодня в полночь. Вчера обстрелы продолжались.
В "ЛДНР" распорядились соблюдать перемирие

Так называемая "народная милиция" самопровозглашенной "ДНР" издало приказ о запрете на использование любого вооружения с 00:00 часов 27 июля. 

"В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля 2020 года на переговорах трехсторонней контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим "народной милиции" с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие", - говорится в сообщении.

Аналогичный приказ получили силовики "ЛНР".

Ранее в штабе ООС заявили, что готовятся к перемирию. Там отметили, что соблюдали тишину уже вчера, несмотря на 15 обстрелов сепаратистов.

Напомним, о прекращении огня на Донбассе с 27 июля договорились на переговорах в Минске 22 июля.

Позже президент Владимир Зеленский заявил, что достигнутые договоренности по перемирию должны утвердить все участники нормандской четверки.

 

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: военные, ДНР, ЛНР, Перемирие на Донбассе, Прекращение огня на Донбассе, Перемирие на востоке Украины, режим тишины на Донбассе, Операция объединенных сил
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (5)
Отсортировать по дате Вниз
В0ЛАНД    26.07.2020, 14:51
Оценка:  -22
В0ЛАНД
Нет-войне!
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 13:11
Оценка:  -3
Брюква_и_Клюква
Это уже 100500 "полное перемирие". Но в этот раз ЗЕбилы обезоружили бойцов на передовой. Бубочка идет по пути Лейбы Троцкого: "Армию - распустить, но немцам не сдаваться"
Брюква_и_Клюква    26.07.2020, 13:11
Оценка:  -1
Брюква_и_Клюква
Тли все-таки сдаваться?
WTF2wtf    26.07.2020, 13:04
Оценка:  +9
WTF2wtf
Ниочем ...
Сами местные шестерки оккупантов ничего не решают и ничем не командуют.
Такие приказы своим корпусам отдает только российское командование оккупационного контингента на Донбассе ...
WTF2wtf    26.07.2020, 13:04
Оценка:  +6
WTF2wtf
Просто формальное прохождение приказов сверху вниз и не более ...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь