Боевики “ЛДНР” заявили, что с 27 июля полностью прекращают обстрелы

Появилась свежая информация от террористов.

Так называемые “власти” псевдореспублик "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. В этом контексте речь идет и о так называемой "Народной милиции".

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Об этом сообщают "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

Начальник так называемой "Народной милиции ДНР" Денис Синенков публично заявил, что силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Начальник аналогичного “ведомства”так называемой "ЛНР" Ян Лещенко подтвердил, что боевики с их стороны также готовятся к прекращению огня. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие, - сообщил журналистам Синенков.

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Лещенко сделал заявление такого же содержания.

Напомним, в ООС рассказали о подготовке к прекращению огня. Для контролирования соблюдения перемирия командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.