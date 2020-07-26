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Боевики “ЛДНР” заявили, что с 27 июля полностью прекращают обстрелы

Комментариев: 3
Появилась свежая информация от террористов.
Фото иллюстративное
Фото иллюстративное
EPA/UPG

Так называемые “власти” псевдореспублик "ЛДНР" заявили, что их силовые структуры переходят к полному бессрочному прекращению огня с 27 июля. В этом контексте речь идет и о так называемой "Народной милиции".

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Об этом сообщают "РИА Новости" и сепаратистские СМИ.

Начальник так называемой "Народной милиции ДНР" Денис Синенков публично заявил, что силовики на оккупированной территории Донецкой области с 27 июля переходят к полному бессрочному прекращению огня.

Начальник аналогичного “ведомства”так называемой "ЛНР" Ян Лещенко подтвердил, что боевики с их стороны также готовятся к прекращению огня. По его словам, "командование ведомства получило приказ".

В связи с достигнутыми договоренностям 22 июля на переговорах контактной группы в Минске, мы переходим к полному и бессрочному прекращению огня. Всем военнослужащим Народной милиции с 00.01 часов 27 июля 2020 года запрещено использование любого вооружения, включая стрелковое оружие, - сообщил журналистам Синенков.

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Лещенко сделал заявление такого же содержания.

Напомним, в ООС рассказали о подготовке к прекращению огня. Для контролирования соблюдения перемирия командируют специальных военных, имеющих опыт участия в миротворческих миссиях под эгидой ООН.

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Теги: перемирие, Донбасс, война
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Комментариев (3)
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navigator2    26.07.2020, 15:26
Оценка:  0
navigator2
вони ж постійно п-дят що це ВСУ стріляє
tamarakoren    26.07.2020, 15:22
Оценка:  0
tamarakoren
10005000 раз!
ANDREICH    26.07.2020, 14:35
Оценка:  0
ANDREICH
мирний план
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