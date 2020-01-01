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Трехлетнего сына крымского политзаключенного нашли мертвым

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Малыша искали на протяжении нескольких дней.
Муса Сулейманов
Муса Сулейманов
facebook.com/crimeansolidarity

Трехлетнего Мусу Сулейманова, сына крымского политзаключенного Руслана Сулейманова, нашли мертвым в Крыму. 

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Об этом сообщает "Крымский дом" в Facebook.

Отмечается, что ребенка искали на протяжении нескольких дней.

Мальчика Мусу нашли мертвым в сливной яме возле дома, - говорится в сообщении.

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Ранее в соцсети писали, что в Крыму вечером 24 июля пропал 3-летний мальчик Муса, сын крымскотатарского политзаключенного Руслана Сулейманова. Это произошло в селе Строгановка Симферопольского района, ребенок играл в песочнице возле дома.

Причины смерти ребенка пока не называют.

Напомним, в Крыму пропал ребенок заключенного крымского татарина. Последний раз трехлетнего мальчика видели около 18.00 играющим на площадке возле своего дома.

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Теги: Сулейманов, сын, ребенок, Крым
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